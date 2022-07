Challenger San Benedetto del Tronto, Zug, Segovia e Winnipeg: I risultati con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

CHALLENGER San Benedetto (Italia) – 2° Turno , terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [Q] Pedro Boscardin Diasvs [5] Andrea Collarini

2. [3] Francesco Passaro vs Andrea Vavassori



Il match deve ancora iniziare

3. Fabian Marozsan vs [2] Luciano Darderi (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [Q] Giovanni Fonio vs Frederico Ferreira Silva (non prima ore: 21:30)



Il match deve ancora iniziare

Campo 3 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Davide Pozzi / Augusto Virgili vs [3] Vladyslav Manafov / Oleg Prihodko



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs Matteo Arnaldi / Francesco Passaro OR Andrey Chepelev / Alexandru Jecan (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Pedro Boscardin Dias / Joao Domingues vs [2] Dustin Brown / Andrea Vavassori (non prima ore: 20:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Raul Brancaccio / Oscar Jose Gutierrez vs Fabian Marozsan / Lukas Rosol OR [WC] Federico Arnaboldi / Gianmarco Ferrari



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Zug (Svizzera) – 2° Turno, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. Maximilian Marterervs Dennis Novak

2. Thiago Agustin Tirante vs Alexander Ritschard



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Ernests Gulbis vs [Q] Ugo Blanchet (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Dominic Stricker vs [SE] Harold Mayot (non prima ore: 17:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Marco Bortolotti / Sergio Martos Gornes vs [3] Artem Sitak / Sem Verbeek



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Diego Hidalgo / Cristian Rodriguez vs [WC] Jakub Paul / Damien Wenger



Il match deve ancora iniziare

3. Maximilian Marterer / Mats Moraing vs Karol Drzewiecki / Patrik Niklas-Salminen (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

4. Zdenek Kolar / Adam Pavlasek vs Maximilian Neuchrist / Sam Weissborn



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Segovia (Spagna) – 2° Turno, cemento

ATP Segovia Daniel Masur Daniel Masur 0 2 Ugo Humbert [5] • Ugo Humbert [5] 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 U. Humbert 2-2 D. Masur 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 D. Masur 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 U. Humbert 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

1. Daniel Masurvs [5] Ugo Humbert

2. [1] Nuno Borges vs [Q] Alibek Kachmazov (non prima ore: 15:45)



Il match deve ancora iniziare

3. Emilio Nava vs [3] Fernando Verdasco (non prima ore: 17:45)



Il match deve ancora iniziare

Pista 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Michael Geerts vs [SE] Denis Yevseyev



ATP Segovia Michael Geerts • Michael Geerts 40 3 Denis Yevseyev Denis Yevseyev 15 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Geerts 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 D. Yevseyev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 M. Geerts 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 D. Yevseyev 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Geerts 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Yevseyev 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [1] Arjun Kadhe / Piotr Matuszewski vs John Echeverria / Alejandro Moro Canas



Il match deve ancora iniziare

3. Alexandr Cozbinov / Denis Istomin vs Benjamin Lock / Courtney John Lock (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Inigo Cervantes / Oriol Roca Batalla vs [4] Theo Arribage / Luca Sanchez



Il match deve ancora iniziare

5. Nicolas Alvarez Varona / Inaki Montes-De La Torre vs [2] Luca Margaroli / Adrian Menendez-Maceiras (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

ATP Winnipeg Alexis Galarneau Alexis Galarneau 0 0 Tung-Lin Wu [6] Tung-Lin Wu [6] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

1. Alexis Galarneauvs [6] Tung-Lin Wu

2. [Q] Alafia Ayeni vs [Q] Kyle Edmund



ATP Winnipeg Alafia Ayeni Alafia Ayeni 0 0 Kyle Edmund Kyle Edmund 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

3. [8] Genaro Alberto Olivieri vs Alex Rybakov



Il match deve ancora iniziare

4. Alafia Ayeni / Taha Baadi vs Liam Draxl / Alexis Galarneau



Il match deve ancora iniziare

5. [1] Liam Broady vs [Q] Govind Nanda (non prima ore: 01:30)



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. Nicolas Mejiavs [2] Emilio Gomez

2. [7] Gijs Brouwer vs Li Tu



Il match deve ancora iniziare

3. Juan Carlos Aguilar / Gabriel Diallo vs [2] Ruben Gonzales / Evan King



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Max Schnur / John-Patrick Smith vs Gijs Brouwer / Aidan McHugh



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 17:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [Q] Evan Zhu vs [5] Kaichi Uchida



ATP Winnipeg Evan Zhu Evan Zhu 0 0 Kaichi Uchida [5] Kaichi Uchida [5] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

2. Aidan McHugh vs Enzo Couacaud



Il match deve ancora iniziare

3. [3] Yu Hsiou Hsu / Michail Pervolarakis vs Toshihide Matsui / Kaito Uesugi



Il match deve ancora iniziare

4. Brandon Holt / Nicholas Monroe vs [4] Nicolas Mejia / Roberto Quiroz



Il match deve ancora iniziare