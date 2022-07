Coppa Davis: San Marino, successo all’esordio contro l’Albania

Si è aperta con una rotonda vittoria per 3-0 sull’Albania, l’avventura della Nazionale biancazzurra in Coppa Davis, con le gare del gruppo IV Europa in programma fino a sabato sui campi della Baku Tennis Academy.

Nel primo singolare, che ha visto scendere in campo Stefano Galvani contro Nermin Hoshiq, l’esperto tennista sammarinese si è imposto per 6-1 6-0.

Risultato mai in discussione anche nel secondo singolare, vinto 6-0 6-2 da Marco De Rossi contro l’albanese Mario Zili.

Nel doppio, contro il duo Muedini – Zili, De Rossi è stato affiancato dal capitano Domenico Vicini, insieme al quale si è imposto per 6-3 7-6 (3). Vicini si conferma l’uomo dei record: con quella di oggi salgono a 99 le presenze in Coppa Davis del davisman biancazzurro, che a 51 anni si è fregiato di un altro successo (già nel 2019 si era garantito il primato di giocatore più “anziano” ad aver vinto un incontro in Davis).

Domani i biancazzurri riposeranno. Torneranno in campo venerdì contro l’Islanda.