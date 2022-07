ATP 250 Umago, Kitzbuhel e Atlanta: I risultati con il dettaglio del Day 1. Giulio Zeppieri accede al secondo turno ad Umago. Prima vittoria in carriera nel circuito maggiore. Fuori Fabio Fognini. Avanza Marco Cecchinato

Giulio Zeppieri è approdato al secondo turno nel torneo ATP 250 di Umago.

Il 20enne romano, n.168 del ranking, promosso dalle qualificazioni, ha centrato la prima vittoria nel circuito maggiore. All’esordio nel torneo ha sconfitto 36 61 64 l’argentino Pedro Cachin, n. 90 ATP.

Al secondo turno, Zeppieri sfiderà il colombiano Daniel Elahi Galan, n.99 del ranking che ha sconfitto in tre set Fabio Fognini, n.54 ATP e settima testa di serie, vincitore dell’edizione del 2016 (e finalista anche nel 2013).

In serata esordio positivo anche per Marco Cecchinato, trionfatore nell’edizione del 2018. Il 29enne palermitano, n.151 del ranking, passato attraverso le qualificazioni, ha superato per 61 57 62, dopo quasi tre ore di lotta, il croato Mili Poljicak, n.537 ATP, in tabellone grazie ad una wild card.

Al secondo turno “Ceck” attende il vincente della sfida Musetti-Bedene.

ATP Umag Giulio Zeppieri Giulio Zeppieri 3 6 6 Pedro Cachin Pedro Cachin 6 1 4 Vincitore: Zeppieri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 P. Cachin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 P. Cachin 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 3-3 → 4-3 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 P. Cachin 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-2 → 2-2 P. Cachin 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 P. Cachin 15-0 30-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 G. Zeppieri 15-0 40-0 ace ace 5-1 → 6-1 P. Cachin 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-0 → 5-0 P. Cachin 0-15 0-30 0-40 df 3-0 → 4-0 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 P. Cachin 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 P. Cachin 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 P. Cachin 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 P. Cachin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 P. Cachin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 P. Cachin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

1. [Q] Giulio Zeppierivs Pedro Cachin

2. Daniel Elahi Galan vs [7] Fabio Fognini



ATP Umag Daniel Elahi Galan Daniel Elahi Galan 6 5 6 Fabio Fognini [7] Fabio Fognini [7] 3 7 3 Vincitore: Galan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 D. Elahi Galan 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 D. Elahi Galan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-1 → 4-2 F. Fognini 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 D. Elahi Galan 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-0 → 2-1 D. Elahi Galan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 D. Elahi Galan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 D. Elahi Galan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 F. Fognini 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 3-5 → 4-5 D. Elahi Galan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 D. Elahi Galan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 D. Elahi Galan 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Elahi Galan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Elahi Galan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 D. Elahi Galan 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 F. Fognini 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-1 → 4-2 D. Elahi Galan 0-15 0-30 df 0-40 15-40 4-0 → 4-1 F. Fognini 0-15 0-30 3-0 → 4-0 D. Elahi Galan 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 D. Elahi Galan 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

3. [Q] Marco Cecchinato vs [WC] Mili Poljicak (non prima ore: 20:00)



ATP ATP Umag Cecchinato M. Cecchinato M. 6 5 6 Poljicak M. Poljicak M. 1 7 2 Vincitore: Cecchinato M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Cecchinato M. 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Poljicak M. 0-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 Cecchinato M. 15-0 15-15 15-30 40-30 4-1 → 5-1 Poljicak M. 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Cecchinato M. 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Poljicak M. 0-15 15-15 15-30 30-40 1-1 → 2-1 Cecchinato M. 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Poljicak M. 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Cecchinato M. 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1

ATP Umag Andre Goransson / Ben McLachlan Andre Goransson / Ben McLachlan 6 2 4 Nicolas Barrientos / Miguel Angel Reyes-Varela Nicolas Barrientos / Miguel Angel Reyes-Varela 3 6 10 Vincitore: Barrientos / Reyes-Varela Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-10 N. Barrientos / Angel Reyes-Varela 0-1 N. Barrientos / Angel Reyes-Varela 1-0 2-0 3-0 4-0 df 4-1 5-1 6-1 6-2 ace 6-3 6-4 7-4 8-4 9-4 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 N. Barrientos / Angel Reyes-Varela 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 A. Goransson / McLachlan 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-4 → 2-5 N. Barrientos / Angel Reyes-Varela 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 A. Goransson / McLachlan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace ace 1-3 → 2-3 N. Barrientos / Angel Reyes-Varela 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Goransson / McLachlan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 N. Barrientos / Angel Reyes-Varela 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-0 → 1-1 A. Goransson / McLachlan 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 N. Barrientos / Angel Reyes-Varela 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 df 5-3 → 6-3 A. Goransson / McLachlan 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 N. Barrientos / Angel Reyes-Varela 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 A. Goransson / McLachlan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 N. Barrientos / Angel Reyes-Varela 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Goransson / McLachlan 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 N. Barrientos / Angel Reyes-Varela 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Goransson / McLachlan 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 N. Barrientos / Angel Reyes-Varela 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

1. Andre Goransson/ Ben McLachlanvs Nicolas Barrientos/ Miguel Angel Reyes-Varela

2. Roberto Carballes Baena vs Henri Laaksonen



ATP Umag Roberto Carballes Baena Roberto Carballes Baena 6 7 Henri Laaksonen Henri Laaksonen 4 5 Vincitore: Carballes Baena Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 R. Carballes Baena 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 H. Laaksonen 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 H. Laaksonen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 H. Laaksonen 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 R. Carballes Baena 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 H. Laaksonen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 H. Laaksonen 15-0 30-0 30-15 2-0 → 2-1 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 H. Laaksonen 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 H. Laaksonen 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 R. Carballes Baena 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 H. Laaksonen 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 R. Carballes Baena 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 H. Laaksonen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-1 → 3-2 R. Carballes Baena 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 H. Laaksonen 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 H. Laaksonen 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A df 0-0 → 1-0

3. Jaume Munar vs Mikael Ymer



ATP ATP Umag Munar J. Munar J. 4 6 6 Ymer M. Ymer M. 6 1 4 Vincitore: Munar J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6

ATP 250 Kitzbuhel (Austria) – 1° Turno, terra battuta

ATP Kitzbuhel Vit Kopriva Vit Kopriva 1 5 Joao Sousa [8] Joao Sousa [8] 6 7 Vincitore: Sousa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 V. Kopriva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 J. Sousa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 V. Kopriva 15-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 V. Kopriva 15-0 30-15 40-15 ace ace 3-4 → 4-4 J. Sousa 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-4 → 3-4 V. Kopriva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 J. Sousa 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-3 → 1-4 V. Kopriva 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-2 → 1-3 J. Sousa 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 V. Kopriva 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-1 → 1-1 J. Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 V. Kopriva 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 1-5 → 1-6 J. Sousa 15-0 30-0 ace 40-0 1-4 → 1-5 V. Kopriva 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 J. Sousa 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 1-2 → 1-3 V. Kopriva 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 J. Sousa 0-15 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 V. Kopriva 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

1. [Q] Vit Koprivavs [8] Joao Sousa

2. [LL] Daniel Dutra da Silva vs [WC] Filip Misolic



ATP Kitzbuhel Daniel Dutra da Silva Daniel Dutra da Silva 2 6 Filip Misolic Filip Misolic 6 7 Vincitore: Misolic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 ace 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 ace 6*-6 6-7* df 6-6 → 6-7 F. Misolic 15-0 ace 30-0 40-0 6-5 → 6-6 D. Dutra da Silva 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 F. Misolic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 5-5 D. Dutra da Silva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 F. Misolic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 D. Dutra da Silva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 F. Misolic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 D. Dutra da Silva 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 F. Misolic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 D. Dutra da Silva 15-0 15-15 15-30 df 15-15 15-40 30-40 1-1 → 1-2 F. Misolic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 D. Dutra da Silva 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 F. Misolic 15-0 30-0 30-15 df ace 2-5 → 2-6 D. Dutra da Silva 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 F. Misolic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 D. Dutra da Silva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 F. Misolic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 D. Dutra da Silva 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 F. Misolic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Dutra da Silva 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0

3. [Q] Hernan Casanova vs [WC] Jurij Rodionov



ATP Kitzbuhel Hernan Casanova Hernan Casanova 4 2 Jurij Rodionov Jurij Rodionov 6 6 Vincitore: Rodionov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 H. Casanova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 J. Rodionov 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 2-4 → 2-5 H. Casanova 15-0 15-15 30-15 1-4 → 2-4 J. Rodionov 15-0 ace 40-0 1-3 → 1-4 H. Casanova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 J. Rodionov 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 H. Casanova 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Rodionov 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 H. Casanova 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 J. Rodionov 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df ace 4-4 → 4-5 H. Casanova 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 J. Rodionov 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 H. Casanova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Rodionov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-2 → 2-3 H. Casanova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Rodionov 15-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 1-2 H. Casanova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Rodionov 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. Federico Coria vs Cristian Garin



ATP Kitzbuhel Federico Coria Federico Coria 6 7 Cristian Garin Cristian Garin 4 5 Vincitore: Coria Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 C. Garin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 F. Coria 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 C. Garin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 F. Coria 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 C. Garin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 F. Coria 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 C. Garin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 F. Coria 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 C. Garin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 F. Coria 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 C. Garin 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Coria 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Garin 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 F. Coria 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 C. Garin 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 F. Coria 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A df 4-2 → 4-3 C. Garin 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 4-1 → 4-2 F. Coria 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 C. Garin 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 F. Coria 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 2-0 → 3-0 C. Garin 0-15 0-30 df 0-40 1-0 → 2-0 F. Coria 15-0 15-15 30-15 30-30 40-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

COURT KUECHENMEISTER – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Juan Pablo Varillas vs Carlos Taberner



ATP Kitzbuhel Juan Pablo Varillas Juan Pablo Varillas 6 6 Carlos Taberner Carlos Taberner 4 3 Vincitore: Varillas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Pablo Varillas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 C. Taberner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 4-3 → 5-3 J. Pablo Varillas 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 C. Taberner 0-15 df 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 J. Pablo Varillas 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 C. Taberner 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 J. Pablo Varillas 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 30-40 1-1 → 1-2 C. Taberner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 1-1 J. Pablo Varillas 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Taberner 0-15 df 0-30 0-40 5-4 → 6-4 J. Pablo Varillas 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 C. Taberner 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Pablo Varillas 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 C. Taberner 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 J. Pablo Varillas 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 C. Taberner 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 J. Pablo Varillas 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C. Taberner 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Pablo Varillas 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. Jiri Lehecka vs Thiago Monteiro



ATP Kitzbuhel Jiri Lehecka Jiri Lehecka 7 6 Thiago Monteiro Thiago Monteiro 6 4 Vincitore: Lehecka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Lehecka 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-4 → 6-4 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 J. Lehecka 0-15 0-30 0-40 df 5-2 → 5-3 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 5-2 J. Lehecka 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 T. Monteiro 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 2-1 → 3-1 T. Monteiro 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 2-0 → 2-1 J. Lehecka 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 T. Monteiro 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* ace 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* ace 6-6 → 7-6 T. Monteiro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 J. Lehecka 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 T. Monteiro 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 J. Lehecka 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 T. Monteiro 15-0 30-0 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 T. Monteiro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Lehecka 30-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

3. [LL] Vitaliy Sachko vs Dusan Lajovic



ATP Kitzbuhel Vitaliy Sachko Vitaliy Sachko 4 6 Dusan Lajovic Dusan Lajovic 6 7 Vincitore: Lajovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 ace 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 6-5 → 6-6 V. Sachko 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 V. Sachko 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 D. Lajovic 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 V. Sachko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 D. Lajovic 15-0 30-0 ace 3-2 → 3-3 V. Sachko 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 V. Sachko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Lajovic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 V. Sachko 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Lajovic 15-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 V. Sachko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 4-4 → 4-5 D. Lajovic 0-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 V. Sachko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 D. Lajovic 15-0 40-0 3-2 → 3-3 V. Sachko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace ace 3-0 → 3-1 V. Sachko 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 D. Lajovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 V. Sachko 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-0 → 1-0

GRANDSTAND – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Nikola Cacic / Treat Huey vs Pedro Martinez / Lorenzo Sonego



ATP Kitzbuhel Nikola Cacic / Treat Huey Nikola Cacic / Treat Huey 6 6 Pedro Martinez / Lorenzo Sonego Pedro Martinez / Lorenzo Sonego 7 7 Vincitore: Martinez / Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 ace 2-5* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* ace 6-6 → 6-7 N. Cacic / Huey 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 P. Martinez / Sonego 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-5 → 5-6 N. Cacic / Huey 15-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 P. Martinez / Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 df 3-5 → 4-5 N. Cacic / Huey 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 P. Martinez / Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 N. Cacic / Huey 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-3 → 3-3 P. Martinez / Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 N. Cacic / Huey 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 P. Martinez / Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 N. Cacic / Huey 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 0-1 → 1-1 P. Martinez / Sonego 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 P. Martinez / Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 6-5 → 6-6 N. Cacic / Huey 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 5-5 → 6-5 P. Martinez / Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 N. Cacic / Huey 0-15 0-30 15-30 0-30 30-30 40-30 40-40 4-4 → 5-4 P. Martinez / Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 N. Cacic / Huey 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 P. Martinez / Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 N. Cacic / Huey 0-15 15-15 30-15 2-2 → 3-2 P. Martinez / Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 N. Cacic / Huey 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 P. Martinez / Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 N. Cacic / Huey 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. Hugo Nys / Jan Zielinski vs Aleksandr Nedovyesov / Aisam-Ul-Haq Qureshi (non prima ore: 14:00)



ATP Kitzbuhel Hugo Nys / Jan Zielinski Hugo Nys / Jan Zielinski 6 7 Aleksandr Nedovyesov / Aisam-Ul-Haq Qureshi Aleksandr Nedovyesov / Aisam-Ul-Haq Qureshi 4 6 Vincitore: Nys / Zielinski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 H. Nys / Zielinski 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 A. Nedovyesov / Qureshi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-5 → 5-6 H. Nys / Zielinski 15-0 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 A. Nedovyesov / Qureshi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-4 → 4-5 H. Nys / Zielinski 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 A. Nedovyesov / Qureshi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 H. Nys / Zielinski 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 A. Nedovyesov / Qureshi 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 2-2 → 2-3 H. Nys / Zielinski 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Nedovyesov / Qureshi 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 H. Nys / Zielinski 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 A. Nedovyesov / Qureshi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 H. Nys / Zielinski 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-4 → 6-4 A. Nedovyesov / Qureshi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 df 4-4 → 5-4 H. Nys / Zielinski 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-3 → 4-4 A. Nedovyesov / Qureshi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 3-3 → 4-3 H. Nys / Zielinski 15-0 30-0 2-3 → 3-3 A. Nedovyesov / Qureshi 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 H. Nys / Zielinski 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Nedovyesov / Qureshi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 1-1 → 1-2 H. Nys / Zielinski 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. Nedovyesov / Qureshi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. [1] Tim Puetz / Michael Venus vs [WC] Lukas Neumayer / Sebastian Ofner (non prima ore: 16:00)



ATP Kitzbuhel Tim Puetz / Michael Venus [1] Tim Puetz / Michael Venus [1] 6 6 Lukas Neumayer / Sebastian Ofner Lukas Neumayer / Sebastian Ofner 2 3 Vincitore: Puetz / Venus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Puetz / Venus 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 L. Neumayer / Ofner 0-15 0-30 df 0-40 15-40 4-3 → 5-3 T. Puetz / Venus 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 4-3 L. Neumayer / Ofner 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 T. Puetz / Venus 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df df 2-2 → 2-3 L. Neumayer / Ofner 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 T. Puetz / Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 2-1 L. Neumayer / Ofner 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 T. Puetz / Venus 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Neumayer / Ofner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 5-2 → 6-2 T. Puetz / Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 L. Neumayer / Ofner 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 40-40 df 3-2 → 4-2 T. Puetz / Venus 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Neumayer / Ofner 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 T. Puetz / Venus 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 L. Neumayer / Ofner 15-0 30-0 40-15 40-30 ace 1-0 → 1-1 T. Puetz / Venus 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

ATP 250 Atlanta (USA) – 1° Turno, cemento

ATP Atlanta Soonwoo Kwon Soonwoo Kwon 7 4 7 Marcos Giron Marcos Giron 6 6 5 Vincitore: Kwon Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 M. Giron 15-0 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 M. Giron 15-0 30-0 30-15 5-4 → 5-5 S. Kwon 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 M. Giron 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 S. Kwon 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 M. Giron 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 S. Kwon 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 M. Giron 15-0 ace 30-0 30-15 ace 2-1 → 2-2 S. Kwon 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 M. Giron 0-30 15-30 15-40 30-40 df 1-0 → 2-0 S. Kwon 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Giron 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 M. Giron 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 S. Kwon 15-0 40-0 2-4 → 3-4 M. Giron 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 S. Kwon 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 M. Giron 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 S. Kwon 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 M. Giron 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 S. Kwon 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 5-2* df 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 S. Kwon 15-0 ace 30-0 40-0 5-6 → 6-6 M. Giron 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 S. Kwon 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 5-4 → 5-5 M. Giron 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 M. Giron 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 4-2 → 4-3 S. Kwon 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Giron 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 S. Kwon 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Giron 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 S. Kwon 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 0-1 → 1-1 M. Giron 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

1. Soonwoo Kwonvs Marcos Giron

2. [Q] Taro Daniel vs Sebastian Korda



ATP Atlanta Taro Daniel Taro Daniel 1 6 6 Sebastian Korda Sebastian Korda 6 1 3 Vincitore: Daniel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 S. Korda 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 S. Korda 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df ace 3-2 → 3-3 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 2-2 → 3-2 S. Korda 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 T. Daniel 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 S. Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 1-1 T. Daniel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 S. Korda 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 5-1 → 6-1 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 S. Korda 0-15 df 15-15 ace 15-30 15-40 df ace 3-1 → 4-1 T. Daniel 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 3-1 S. Korda 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-0 → 2-0 S. Korda 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 ace 1-5 → 1-6 S. Korda 15-0 ace 30-0 40-0 1-4 → 1-5 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-4 → 1-4 S. Korda 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-3 → 0-4 T. Daniel 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 S. Korda 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 T. Daniel 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

3. [8] Brandon Nakashima vs Jordan Thompson



ATP ATP Atlanta Nakashima B. Nakashima B. 7 3 6 Thompson J. Thompson J. 6 6 3 Vincitore: Nakashima B. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6

4. Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin vs [2] Thanasi Kokkinakis / Nick Kyrgios (non prima ore: 02:30)



Il match deve ancora iniziare

GRANDSTAND – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Alt] Quentin Halys / Adrian Mannarino vs [WC] Christopher Eubanks / Mackenzie McDonald



ATP Atlanta Quentin Halys / Adrian Mannarino Quentin Halys / Adrian Mannarino 7 4 8 Christopher Eubanks / Mackenzie McDonald Christopher Eubanks / Mackenzie McDonald 6 6 10 Vincitore: Eubanks / McDonald Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 C. Eubanks / McDonald 1-0 2-0 3-0 3-2 4-2 4-3 4-4 5-4 6-5 6-6 ace 6-7 6-8 7-8 8-8 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Eubanks / McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Q. Halys / Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 C. Eubanks / McDonald 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Q. Halys / Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 C. Eubanks / McDonald 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Q. Halys / Mannarino 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 C. Eubanks / McDonald 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Q. Halys / Mannarino 15-0 40-0 0-2 → 1-2 C. Eubanks / McDonald 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Q. Halys / Mannarino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 6*-3 df 6-6 → 7-6 Q. Halys / Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 C. Eubanks / McDonald 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Q. Halys / Mannarino 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 C. Eubanks / McDonald 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-4 → 4-5 Q. Halys / Mannarino 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 3-4 → 4-4 C. Eubanks / McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-3 → 3-4 Q. Halys / Mannarino 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 C. Eubanks / McDonald 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-2 → 2-3 Q. Halys / Mannarino 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-2 → 2-2 C. Eubanks / McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Q. Halys / Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 C. Eubanks / McDonald 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 0-0 → 0-1

2. Hans Hach Verdugo / Ramkumar Ramanathan vs [3] Rajeev Ram / Jack Sock (non prima ore: 21:00)



ATP Atlanta Hans Hach Verdugo / Ramkumar Ramanathan Hans Hach Verdugo / Ramkumar Ramanathan 3 3 Rajeev Ram / Jack Sock [3] Rajeev Ram / Jack Sock [3] 6 6 Vincitore: Ram / Sock Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Ram / Sock 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-5 → 3-6 H. Hach Verdugo / Ramanathan 15-0 30-0 2-5 → 3-5 R. Ram / Sock 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 H. Hach Verdugo / Ramanathan 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 R. Ram / Sock 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 H. Hach Verdugo / Ramanathan 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-2 → 1-3 R. Ram / Sock 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 1-2 H. Hach Verdugo / Ramanathan 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 R. Ram / Sock 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 H. Hach Verdugo / Ramanathan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 R. Ram / Sock 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 H. Hach Verdugo / Ramanathan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 R. Ram / Sock 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 H. Hach Verdugo / Ramanathan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 R. Ram / Sock 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 H. Hach Verdugo / Ramanathan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 R. Ram / Sock 15-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 H. Hach Verdugo / Ramanathan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

3. John Millman vs Alexei Popyrin (non prima ore: 00:00)