Lorenzo Musetti dopo il successo ad Amburgo: “Dedico questo titolo a mia nonna perché se lo merita: le ho fatto rischiare un attacco di cuore!”. (con il video della Finale contro Alcaraz)

Lorenzo Musetti : “Non è facile trovare le parole – ha detto un Musetti emozionato durante la premiazione -. “Tu Carlos hai annullato tanti match-point oggi, per me sei una fonte di ispirazione e spero di poter giocare tante altre battaglie con te in futuro. Sono riuscito a farti piangere di gioia finalmente (Simone Tartarini!.

Grazie a Umberto Rianna), che mi ha seguito per la prima volta. Grazie ai miei genitori che non sono qui e che probabilmente stanno piangendo davanti al televisore. Dedico questo titolo a mia nonna perché se lo merita: le ho fatto rischiare un attacco di cuore!”.