ITF F.B.M Tennis Tournament Memorial Poppy Vinti, la regina di Perugia è Janicijevic. Sconfitta la Turati in Finale

La seconda edizione dell’ITF F.B.M Tennis Tournament Memorial Poppy Vinti va alla francese Selena Janicijevic. La tennista transalpina classe 2002, in una finale praticamente senza storia, supera la brianzola Anna Turati con un doppio 62 conquistando così il trofeo perugino disputato allo Junior Tennis Perugia.

E raggiungendo, grazie a questo risultato, il best ranking nr. 242 mondiale. “E’ stata una splendida settimana per me – ha detto la vincitrice -, un torneo ben organizzato e nel quale ho giocato molto bene. Sono davvero felice”. “Ho provato a mettere in difficoltà Selena ma non ci sono riuscita, congratulazioni a lei – ha aggiunto la finalista Anna Turati -. Posso comunque ritenermi soddisfatta del percorso fatto”. “Siamo contenti per aver offerto questa bellissima settimana di tennis – hanno commentato i Maestri dello Junior Tennis Perugia Roberto Tarpani, Andrea Grasselli, Stefano Lillacci e Francesco Vazzana -. Volevamo fortemente riportare il tennis internazionale femminile nel nostro club anche per onorare al meglio Poppy Vinti. Tutto è andato ben, ringraziamo in primis gli sponsor, su tutti Fornaci Briziarelli Marsciano, che hanno sostenuto questa manifestazione. E poi lo staff, la segreteria, il servizio medico e fisioterapico, i custodi, i nostri ragazzi raccattapalle, il ristorante del club e tutti coloro che si sono prodigati per la perfetta riuscita dell’evento. Appuntamento al prossimo anno”. Alla premiazioni hanno partecipato il presidente del comitato regionale umbro della Federtennis, Roberto Carraresi, l’assessore del Comune di Perugia Margherita Scoccia, l’ex nr. 7 mondiale e vincitrice allo Junior degli Internazionali d’Italia nel 1983, Andrea Temesvari (ospite d’onore del torneo), Pieraldo Passaro Chief Financial Officer di Fornaci Briziarelli Marsciano.