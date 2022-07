Challenger Zug: Il Tabellone Principale e di Quali. Cinque azzurri tra Md e Quali

Challenger Zug – Tabellone Principale – terra

(1) Huesler, Marc-Andrea vs Stebe, Cedrik-Marcel

Rodriguez Taverna, Santiago vs Dzumhur, Damir

Arnaboldi, Andrea vs (WC) Kym, Jerome

Blancaneaux, Geoffrey vs (8) Meligeni Alves, Felipe

(4) Mena, Facundo vs Tirante, Thiago Agustin

Ritschard, Alexander vs (WC) Feldbausch, Kilian

Kovalik, Jozef vs Stricker, Dominic

(SE) Mayot, Harold vs (7) Moraing, Mats

(5) Kolar, Zdenek vs Qualifier/Special Exempt

(WC) Nikles, Johan vs Kuzmanov, Dimitar

Qualifier/Special Exempt vs Qualifier/Special Exempt

Qualifier/Special Exempt vs (3) Struff, Jan-Lennard

(6) Mager, Gianluca vs Qualifier/Special Exempt

Fabbiano, Thomas vs Qualifier/Special Exempt

Marterer, Maximilian vs Qualifier/Special Exempt

Novak, Dennis vs (2) Cerundolo, Juan Manuel

Challenger Zug – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Giustino, Lorenzo vs (WC) Martinez, Mirko

(WC) Von Der Schulenburg, Henry vs (12) Lavagno, Edoardo

(2) Virtanen, Otto vs Cukierman, Daniel

Madarasz, Gergely vs (11) Neuchrist, Maximilian

(3) Squire, Henri vs Paul, Jakub

Blanchet, Ugo vs (8) Tabur, Clement

(4) Durasovic, Viktor vs (WC) Bodmer, Adrian

(PR) Safranek, Vaclav vs (9) Setkic, Aldin

(5) Coppejans, Kimmer vs Benchetrit, Elliot

Wenger, Damien vs (7) Gerch, Lucas

(6) Oliel, Yshai vs (WC) Von Der Schulenburg, Jeffrey

(Alt) Matusevich, Anton vs (10) Gulbis, Ernests