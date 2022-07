WTA 250 Varsavia: Il Main Draw. La Swiatek guida il seeding. Presenze azzurre di Paolini e Cocciaretto

WTA 250 Varsavia – Tabellone Principale – terra

(1) Iga Swiatek vs Magdalena Frech

Qualifier vs Qualifier

Elisabetta Cocciaretto vs (WC) Martyna Kubka

Misaki Doi vs (5) Caroline Garcia

(3) Sara Sorribes Tormo vs Danka Kovinic

Clara Burel vs Anna Karolina Schmiedlova

Jasmine Paolini vs Viktorija Golubic

Kristina Mladenovic vs (6) Anna Bondar

(8) Petra Martic vs (WC) Weronika Falkowska

Qualifier vs (WC) Maja Chwalinska

Qualifier vs Arantxa Rus

Qualifier vs (4) Irina-Camelia Begu

(7) Nuria Parrizas Diaz vs Ana Bogdan

Varvara Gracheva vs Katerina Siniakova

(SR) Nadia Podoroska vs Qualifier

Maryna Zanevska vs (2) Yulia Putintseva