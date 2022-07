ATP 250 Gstaad: Matteo Berrettini conquista la finale. Battuto Dominic Thiem in due set

Matteo Berrettini conquista la finale nel torneo ATP 250 di Gstaad.

L’azzurro ha sconfitto questa mattina nella prima semifinale l’austriaco Dominic Thiem ex top 5 con il risultato di 61 64 dopo 1 ora e 18 minuti di partita.

Matteo andrà alla caccia domani dell’ottavo successo in carriera nel circuito maggiore (undicesima finale) sfidando nell’ultimo atto del torneo Casper Ruud.

Berrettini, con il successo di oggi, è in serie positiva da 12 partite che gli sono già valsi i titoli di Stoccarda e del Queen’s.

Primo set: Dominio di Matteo che toglieva la battuta a Dominic nel secondo e quarto gioco portandosi in un attimo sul 5 a 0.

Sul 5 a 1 Berrettini senza problemi teneva a 0 il turno di servizio conquistando la frazione per 6 a 1.

Secondo set: Matteo sul 2 pari giocava sul 30-30 un grandissimo scambio chiudendo il punto con uno smash vincente e poi sulla palla break Thiem sbagliava una non troppo complicata volèe di rovescio ed era break per l’azzurro che si portava sul 3 a 2.

Sul 4 a 2 nuovo break per Berrettini che però quando serviva per il match cedeva a 30 il turno di battuta affossando il back di rovesco sul break point con Dominic che poi si riportava sotto sul 4 a 5.

Sul 5 a 4 però l’azzurro non soffriva al servizio e alla prima palla match a disposizione, con una palla corta sul match point, portava a casa la partita per 6 a 4.

ATP Gstaad Dominic Thiem Dominic Thiem 1 4 Matteo Berrettini [2] Matteo Berrettini [2] 6 6 Vincitore: Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-5 → 4-5 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-5 → 3-5 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 2-4 → 2-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-1 → 2-2 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-5 → 1-5 M. Berrettini 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 D. Thiem 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-2 → 0-3 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 0-1 → 0-2 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

3 ACES 42 DOUBLE FAULTS 333/51 (65%) FIRST SERVE 34/51 (67%)18/33 (55%) 1ST SERVE POINTS WON 29/34 (85%)8/18 (44%) 2ND SERVE POINTS WON 7/17 (41%)2/6 (33%) BREAK POINTS SAVED 3/4 (75%)8 SERVICE GAMES PLAYED 95/34 (15%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 15/33 (45%)10/17 (59%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 10/18 (56%)1/4 (25%) BREAK POINTS CONVERTED 4/6 (67%)9 RETURN GAMES PLAYED 826/51 (51%) SERVICE POINTS WON 36/51 (71%)15/51 (29%) RETURN POINTS WON 25/51 (49%)41/102 (40%) TOTAL POINTS WON 61/102 (60%)