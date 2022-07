ATP 250 Kitzbuhel: Il Tabellone di Quali. Nessuna presenza italiana

ATP 250 Kitzbuhel – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Kotov, Pavel vs Ofner, Sebastian

Sachko, Vitaliy vs (7) Furness, Evan

(2) Kopriva, Vit vs (WC) Neumayer, Lukas

Klein, Lukas vs (5) Shevchenko, Alexander

(3) Bergs, Zizou vs (Alt) Gakhov, Ivan

(WC) Medjedovic, Hamad vs (6) Melzer, Gerald

(4) Guinard, Manuel vs (Alt) Casanova, Hernan

(Alt) Jaziri, Malek vs (8) Dutra da Silva, Daniel

CENTER COURT – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Pavel Kotov vs Sebastian Ofner

2. [2] Vit Kopriva vs [WC] Lukas Neumayer

3. [WC] Hamad Medjedovic vs [6] Gerald Melzer (non prima ore: 15:00)

COURT KUECHENMEISTER – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Lukas Klein vs [5] Alexander Shevchenko

2. Vitaliy Sachko vs [7] Evan Furness

3. [3] Zizou Bergs vs [Alt] Ivan Gakhov

GRANDSTAND – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [4] Manuel Guinard vs [Alt] Hernan Casanova

2. [Alt] Malek Jaziri vs [8] Daniel Dutra da Silva