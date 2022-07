ATP 500 Amburgo e ATP 250 Gstaad: I risultati con il dettaglio del Day 1. In campo Lorenzo Musetti ad Amburgo (LIVE)

ATP 500 Amburgo (Germania) – 1° Turno, terra battuta

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Botic van de Zandschulp vs Alejandro Davidovich Fokina



Il match deve ancora iniziare

2. [Q] Marko Topo vs Alex Molcan



Il match deve ancora iniziare

5. [WC] Jan-Lennard Struff vs [7] Karen Khachanov (non prima ore: 18:30)



Il match deve ancora iniziare

M1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

3°inc. Lorenzo Musetti vs Dusan Lajovic



Il match deve ancora iniziare

4. [Q] Jozef Kovalik vs [WC] Max Hans Rehberg



Il match deve ancora iniziare

M3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

2. Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara vs [2] Wesley Koolhof / Neal Skupski (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

ATP 250 Gstaad (Svizzera) – TD Qualificazione- 1° Turno Md, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [4] Yannick Hanfmannvs Zizou Bergs

2. [5] Pedro Martinez vs Carlos Taberner (non prima ore: 12:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Federico Delbonis vs Mikael Ymer (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Alexander Ritschard vs [8] Joao Sousa (non prima ore: 17:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Nicolas Jarry vs [7] Vit Kopriva



Il match deve ancora iniziare

2. [2] Corentin Moutet vs [8] Elias Ymer



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Juan Pablo Varillas vs [6] Pavel Kotov



Il match deve ancora iniziare

4. Tomas Martin Etcheverry vs Jiri Lehecka (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [3] Sander Gille / Joran Vliegen vs [PR] Fabrice Martin / Franko Skugor (non prima ore: 16:30)



Il match deve ancora iniziare