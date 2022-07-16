Challenger Nur Sultan: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana
Challenger Nur Sultan 80 – Tabellone Principale – hard
(1) Safiullin, Roman vs Qualifier
Qualifier vs (WC) Tashbulatov, Dostanbek
Lock, Benjamin vs Fomin, Sergey
Qualifier vs (5) Skatov, Timofey
(3) Popko, Dmitry vs (PR) Statham, Rubin
Gunneswaran, Prajnesh vs Qualifier
Poljak, David vs Santillan, Akira
Qualifier vs (7) Donskoy, Evgeny
(6) Karlovskiy, Evgeny vs Paulson, Andrew
Yevseyev, Denis vs Kachmazov, Alibek
Qualifier vs Decamps, Gabriel
Catarina, Lucas vs (4) Kukushkin, Mikhail
(8) Marchenko, Illya vs (WC) Lomakin, Grigoriy
Bondarevskiy, Yan vs Istomin, Denis
Imai, Shintaro vs (WC) Zhukayev, Beibit
Cukierman, Daniel vs (2) Clarke, Jay
Challenger Nur Sultan 80 – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Erel, Yanki vs Bye
(WC) Aitkulov, Arslanbek vs (10) Glinka, Daniil
(2) Palan, Dominik vs Bye
(Alt) Shin, Maxim vs (11/Alt) Arutiunian, Erik
(3) Hong, Seong-chan vs (Alt) Song, MinKyu
(WC) Orynbasar, Islam vs (12) Tkemaladze, Zura
(4) Nam, JiSung vs Zgirovsky, Alexander
(WC) Sidorov, Nikita vs (7) Purtseladze, Saba
(5) Rawat, Sidharth vs (Alt) Noskin, Egor
(Alt) Saar, Karl Kiur vs (8) Ayeni, Alafia
(6) Danilov, Savriyan vs (Alt) Liaonenka, Aliaksandr
(WC) Batyutenko, Max vs (9) Liutarevich, Ivan
Center Court – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 10:00)
1. [WC] Islam Orynbasar vs [12] Zura Tkemaladze
2. [WC] Arslanbek Aitkulov vs [10] Daniil Glinka
3. [WC] Nikita Sidorov vs [7] Saba Purtseladze
4. [5] Sidharth Rawat vs [Alt] Egor Noskin
5. [WC] Max Batyutenko vs [9] Ivan Liutarevich
Court 1 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 10:00)
1. [3] Seong-chan Hong vs [Alt] MinKyu Song
2. [Alt] Maxim Shin vs [11/Alt] Erik Arutiunian
3. [4] JiSung Nam vs Alexander Zgirovsky
4. [Alt] Karl Kiur Saar vs [8] Alafia Ayeni
5. [6] Savriyan Danilov vs [Alt] Aliaksandr Liaonenka
3 commenti
Kukushkin
Popko
Safiullin
Clarke
Fomin
Donskoy
Karlovskiy
Istomin
CLARKE
SAFIULLIN
DONSKOY
KUKUSHKIN
SKATOV
POPKO
KARLOVSKIY
ISTOMIN
Popko
Kukushkin
Skatov
Istomin
Safiullin
Donskoy
Yevseyev
Clarke