Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Nur Sultan: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

16/07/2022 19:09 3 commenti
Roman Safiullin nella foto
Roman Safiullin nella foto

KAZ Challenger Nur Sultan 80 – Tabellone Principale – hard
(1) Safiullin, Roman RUS vs Qualifier
Qualifier vs (WC) Tashbulatov, Dostanbek KAZ
Lock, Benjamin ZIM vs Fomin, Sergey UZB
Qualifier vs (5) Skatov, Timofey KAZ

(3) Popko, Dmitry KAZ vs (PR) Statham, Rubin NZL
Gunneswaran, Prajnesh IND vs Qualifier
Poljak, David CZE vs Santillan, Akira AUS
Qualifier vs (7) Donskoy, Evgeny RUS

(6) Karlovskiy, Evgeny RUS vs Paulson, Andrew CZE
Yevseyev, Denis KAZ vs Kachmazov, Alibek RUS
Qualifier vs Decamps, Gabriel BRA
Catarina, Lucas MON vs (4) Kukushkin, Mikhail KAZ

(8) Marchenko, Illya UKR vs (WC) Lomakin, Grigoriy KAZ
Bondarevskiy, Yan RUS vs Istomin, Denis UZB
Imai, Shintaro JPN vs (WC) Zhukayev, Beibit KAZ
Cukierman, Daniel ISR vs (2) Clarke, Jay GBR

KAZ Challenger Nur Sultan 80 – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Erel, Yanki TUR vs Bye
(WC) Aitkulov, Arslanbek KAZ vs (10) Glinka, Daniil EST

(2) Palan, Dominik CZE vs Bye
(Alt) Shin, Maxim UZB vs (11/Alt) Arutiunian, Erik BLR

(3) Hong, Seong-chan KOR vs (Alt) Song, MinKyu KOR
(WC) Orynbasar, Islam KAZ vs (12) Tkemaladze, Zura GEO

(4) Nam, JiSung KOR vs Zgirovsky, Alexander BLR
(WC) Sidorov, Nikita KAZ vs (7) Purtseladze, Saba GEO

(5) Rawat, Sidharth IND vs (Alt) Noskin, Egor RUS
(Alt) Saar, Karl Kiur EST vs (8) Ayeni, Alafia USA

(6) Danilov, Savriyan RUS vs (Alt) Liaonenka, Aliaksandr BLR
(WC) Batyutenko, Max KAZ vs (9) Liutarevich, Ivan BLR

Center Court – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 10:00)
1. [WC] Islam Orynbasar KAZ vs [12] Zura Tkemaladze GEO
2. [WC] Arslanbek Aitkulov KAZ vs [10] Daniil Glinka EST
3. [WC] Nikita Sidorov KAZ vs [7] Saba Purtseladze GEO
4. [5] Sidharth Rawat IND vs [Alt] Egor Noskin
5. [WC] Max Batyutenko KAZ vs [9] Ivan Liutarevich

Court 1 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 10:00)
1. [3] Seong-chan Hong KOR vs [Alt] MinKyu Song KOR
2. [Alt] Maxim Shin UZB vs [11/Alt] Erik Arutiunian
3. [4] JiSung Nam KOR vs Alexander Zgirovsky
4. [Alt] Karl Kiur Saar EST vs [8] Alafia Ayeni USA
5. [6] Savriyan Danilov vs [Alt] Aliaksandr Liaonenka

3 commenti

mmarco82 16-07-2022 20:43

Kukushkin

Popko

Safiullin
Clarke

Fomin
Donskoy
Karlovskiy
Istomin

 3
Replica | Quota | 0
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Dany 16-07-2022 19:32

CLARKE

SAFIULLIN

DONSKOY
KUKUSHKIN

SKATOV
POPKO
KARLOVSKIY
ISTOMIN

 2
Replica | Quota | 0
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miky85 16-07-2022 19:19

Popko

Kukushkin

Skatov
Istomin

Safiullin
Donskoy
Yevseyev
Clarke

 1
Replica | Quota | 0
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