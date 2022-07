Challenger Nur Sultan: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

Challenger Nur Sultan 80 – Tabellone Principale – hard

(1) Safiullin, Roman vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Tashbulatov, Dostanbek

Lock, Benjamin vs Fomin, Sergey

Qualifier vs (5) Skatov, Timofey

(3) Popko, Dmitry vs (PR) Statham, Rubin

Gunneswaran, Prajnesh vs Qualifier

Poljak, David vs Santillan, Akira

Qualifier vs (7) Donskoy, Evgeny

(6) Karlovskiy, Evgeny vs Paulson, Andrew

Yevseyev, Denis vs Kachmazov, Alibek

Qualifier vs Decamps, Gabriel

Catarina, Lucas vs (4) Kukushkin, Mikhail

(8) Marchenko, Illya vs (WC) Lomakin, Grigoriy

Bondarevskiy, Yan vs Istomin, Denis

Imai, Shintaro vs (WC) Zhukayev, Beibit

Cukierman, Daniel vs (2) Clarke, Jay

Challenger Nur Sultan 80 – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Erel, Yanki vs Bye

(WC) Aitkulov, Arslanbek vs (10) Glinka, Daniil

(2) Palan, Dominik vs Bye

(Alt) Shin, Maxim vs (11/Alt) Arutiunian, Erik

(3) Hong, Seong-chan vs (Alt) Song, MinKyu

(WC) Orynbasar, Islam vs (12) Tkemaladze, Zura

(4) Nam, JiSung vs Zgirovsky, Alexander

(WC) Sidorov, Nikita vs (7) Purtseladze, Saba

(5) Rawat, Sidharth vs (Alt) Noskin, Egor

(Alt) Saar, Karl Kiur vs (8) Ayeni, Alafia

(6) Danilov, Savriyan vs (Alt) Liaonenka, Aliaksandr

(WC) Batyutenko, Max vs (9) Liutarevich, Ivan

Center Court – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 10:00)

1. [WC] Islam Orynbasar vs [12] Zura Tkemaladze

2. [WC] Arslanbek Aitkulov vs [10] Daniil Glinka

3. [WC] Nikita Sidorov vs [7] Saba Purtseladze

4. [5] Sidharth Rawat vs [Alt] Egor Noskin

5. [WC] Max Batyutenko vs [9] Ivan Liutarevich

Court 1 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 10:00)

1. [3] Seong-chan Hong vs [Alt] MinKyu Song

2. [Alt] Maxim Shin vs [11/Alt] Erik Arutiunian

3. [4] JiSung Nam vs Alexander Zgirovsky

4. [Alt] Karl Kiur Saar vs [8] Alafia Ayeni

5. [6] Savriyan Danilov vs [Alt] Aliaksandr Liaonenka