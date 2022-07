WTA 250 Amburgo: Il Tabellone di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

WTA 250 Amburgo – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Kateryna Baindl vs Dea Herdzelas

(WC) Sabine Lisicki vs (12) Stefanie Voegele

(2) Anastasia Gasanova vs Xiaodi You

Jesika Maleckova vs (8) Joanne Zuger

(3) Ysaline Bonaventure vs Nao Hibino

Sinja Kraus vs (7) Arianne Hartono

(4) Oksana Selekhmeteva vs Yuliya Hatouka

(WC) Noma Noha Akugue vs (9) Grace Min

(5) Paula Ormaechea vs Anna-Lena Friedsam

(WC) Ella Seidel vs (10) Alexandra Cadantu-Ignatik

(6) Suzan Lamens vs (WC) Barbara Haas

Sophie Chang vs (11) Maria Carle

