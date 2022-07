Boris Becker è accusato di aver avuto un trattamento privilegiato in carcere

Condannato a due anni e mezzo di carcere, che dovrà scontare per un anno e mezzo per poter ottenere la libertà condizionata, Boris Becker è stato accusato di aver ricevuto un lavoro privilegiato in prigione.

Secondo il quotidiano “The Sun”, a Becker è stato affidato il compito di insegnare scienze dello sport, un lavoro ritenuto comodo, che ha indispettito il resto dei detenuti e le loro famiglie per il trattamento privilegiato che il tedesco avrebbe ricevuto.

Una fonte del carcere ha spiegato al giornale britannico che di solito si devono scontare anni prima di ottenere un lavoro come assistente, perché è considerato un privilegio. Ma Becker ha ricevuto l’incarico poche settimane dopo la condanna.

I parenti dei detenuti hanno scritto delle lettere alle autorità denunciando questa situazione di privilegio: “In carcere, Boris Becker non fa esattamente la vita di lusso a cui era abituato, ma ha più della maggior parte dei detenuti”, sostengono.