Giudice di Sedia italiano sospeso per partite truccate

Il Giudice di Sedia Francesco Totaro è stato sospeso in via preventiva dall’Agenzia Internazionale per l’Integrità del Tennis (ITIA) perchè indagato con l’accusa di partite truccate.

Totaro arbitra partite a livello nazionale in Italia ed è ora sospeso dall’arbitraggio o dalla partecipazione a qualsiasi evento tennistico autorizzato e da qualsiasi organismo tennistico internazionale o associazione nazionale, secondo le regole dell’ITIA.

Ciò avviene una settimana dopo che lo stesso organismo ha chiesto pesanti sanzioni per tre arbitri di sedia tunisini, tutti per lo stesso motivo. Majd Affi è stato sospeso per 20 anni, mentre Mohamed Ghassen Snene e Abderahim Gharsallah sono stati allontanati per sette anni ciascuno.