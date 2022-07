Al via la biglietteria degli Internazionali d’Italia 2023. Parte la prevendita: 20% di sconto per i tesserati FIT

Domani pomeriggio, venerdì 15 luglio, parte la prevendita dell’80esima edizione degli Internazionali d’Italia, in calendario dal 10 al 21 maggio 2023 al Foro Italico di Roma, con le qualificazioni previste per l’8 e il 9 maggio.

Un appuntamento molto atteso, non soltanto per il prestigioso traguardo storico. Dopo l’edizione dei record di quest’anno, gli Internazionali d’Italia diventano infatti ancora più grandi e offriranno, a partire dal prossimo anno uno spettacolo ancor più intenso e ricco rispetto al passato: il tabellone principale maschile crescerà da 56 a 96 giocatori e le giornate di gara passeranno così da otto a dodici, come già avviene oggi per i Masters 1000 di Indian Wells e Miami.

Per quanto riguarda il torneo femminile (categoria WTA 1000), sono in corso colloqui con la WTA per adeguarlo alla lunghezza e alla dimensione di quello maschile, in maniera analoga ai tornei dello stesso livello.

Chi non vuole perdersi lo spettacolo farà bene ad acquistare al più presto biglietti e abbonamenti. La FIT ha deciso di partire con la prevendita proprio per agevolare i tanti appassionati che vorranno seguire da vicino le gesta dei protagonisti e delle protagoniste più acclamati del circuito mondiale.

E’ possibile dunque scegliere i posti migliori, o magari offrire a chi condivide la stessa passione per il tennis, un regalo originale ed apprezzato.

Per tutti i tesserati FIT c’è una straordinaria opportunità: è infatti possibile acquistare biglietti

e abbonamenti con il 20% di sconto. La promozione è valida per un limite di un biglietto per sessione (per massimo tre sessioni) o di un abbonamento e sarà disponibile solamente sul sito ufficiale del torneo.

Naturalmente, la prelazione sarà garantita agli abbonati 2022, che potranno usufruirne con queste tempistiche:

– dal 15 luglio al 21 settembre 2022 sarà possibile confermare il medesimo posto acquistato per l’edizione 2022;

– dal 22 al 28 settembre 2022 sarà possibile effettuare, solo se non si è già proceduto alla conferma del vecchio posto, il cambio posto tra quelli non confermati;

– dal 29 settembre 2022 tutti i posti non confermati potranno essere acquistati in vendita libera. I prezzi dei biglietti e degli abbonamenti in vendita da domani rimarranno bloccati, come consuetudine,

fino al 31 dicembre di quest’anno.

I biglietti e gli abbonamenti saranno disponibili online all’indirizzo:

https://ticketing.internazionaliditalia.org/