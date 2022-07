WTA 250 Losanna e Budapest: I risultati con il dettaglio del Day 2. Trevisan e Cocciaretto al secondo turno. Out la Paolini

Buona la prima per Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto nel torneo WTA 250 di Budapest.

La 28enne mancina di Firenze, n.26 WTA (best ranking e nuova numero uno d’Italia) e seconda favorita del seeding, ha battuto in rimonta per 26 62 60, in un’ora e 40 minuti di gioco, la wild card ungherese Natalia Szbanin, n. 386 del ranking.

Al secondo turno Trevisan troverà l’ucraina Kateryna Baindl, n.138 del ranking, promossa dalle qualificazioni.

La Cocciaretto, n.118 WTA, ha sconfitto 76(7) 62, dopo oltre due ore di battaglia, l’altra wild card di casa Reka Luca Jani, n.129 del ranking.

Prossima avversaria per Elisabetta – giovedì – la vincente della sfida in programma mercoledì tra la ceca Katerina Siniakova, n.93 WTA, e l’ucraina Anhelina Kalinina, n.39 del ranking e quarta favorita del seeding.

Eliminata Jasmine Paolini nel primo turno del torneo WTA 250 di Losanna.

La 26enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.64 WTA, è stata sconfitta per 63 63, in un’ora e 17 minuti di gioco, dalla francese Caroline Garcia, n.48 del ranking e sesta favorita del seeding.

WTA 250 Lausanne (Svizzera) – 1° Turno, terra battuta

Kristina Mladenovicvs Cristina Bucsa

(6) Caroline Garcia vs Jasmine Paolini



(1) Danielle Collins vs Simona Waltert Non prima 15:30



Diane Parry vs (2) Belinda Bencic Non prima 17:30



(3) Irina-Camelia Beguvs Tamara Korpatsch

Eva Lys vs (8) Varvara Gracheva



Anna Blinkova vs Erika Andreeva



(5) Nuria Parrizas Diaz vs Petra Martic



Olga Danilovicvs Misaki Doi

Alena Fomina-Klotz / Ekaterina Yashina vs (4) Hao-Ching Chan / (4) Latisha Chan



(3) Anna Kalinskaya / (3) Raluca Olaru vs Anastasia Potapova / Yana Sizikova



Ylena In-Albon / Xenia Knoll vs (2) Ulrikke Eikeri / (2) Tamara Zidansek



(1) Alexa Guarachi / (1) Asia Muhammad vs Xinyun Han / Alexandra Panova



WTA 250 Budapest (Ungheria) – 1° Turno, terra battuta

Natalia Szabaninvs (2) Martina Trevisan

(9) Anna Bondar vs Jesika Maleckova



Despina Papamichail vs Dalma Galfi



Ana Bogdan vs Panna Udvardy



Natalia Szabanin / Luca Udvardy vs Yu-Chieh Hsieh / Jessy Rompies



Laura Siegemundvs Aleksandra Krunic

Reka-Luca Jani vs Elisabetta Cocciaretto



(3) Yulia Putintseva vs Anna Karolina Schmiedlova



Rebecca Peterson vs Laura Pigossi



Court 1 – ore 14:00

(1) Laura Siegemund / (1) Shuai Zhang vs Amina Anshba / Anastasia Detiuc



(4) Ekaterine Gorgodze / (4) Oksana Kalashnikova vs Reka-Luca Jani / Adrienn Nagy