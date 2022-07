ATP 250 Bastad: I risultati con il dettaglio del Day 2. Occasione mancata per Lorenzo Sonego. Out Fabio Fognini lucky loser

Lorenzo Sonego fuori al primo turno nel torneo ATP 250 di Bastad.

Il 27enne torinese, n.63 del ranking, è stato sconfitto in tre set dal russo Aslan Karatsev, n.40 ATP.

Da segnalare che Lorenzo nel terzo e decisivo set avanti per 2 a 0 subiva il controbreak nel quarto gioco.

Sul 3 pari l’azzurro mancava due palle break consecutive dal 15-40 e poi sul 4 pari mancava ancora una palla break che l’avrebbe mandato a servire per il match.

Nel gioco successivo il russo, dal 30-15, conquistava tre punti consecutivi e alla prima palla match utile piazzava il break e portava a casa la partita per 6 a 4.

Esce di scena anche Fabio Fognini, lucky loser. Il ligure, n.64 ATP, è stato battuto 63 64, in un’ora e venti minuti di partita, dall’argentino Sebastian Baez, n.34 del ranking ed ottavo favorito del seeding, mai affrontato prima in carriera.

ATP 250 Bastad (Svezia) – 1° Turno, terra battuta

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

Sander Gille / Joran Vliegen vs Andres Molteni / Hugo Nys