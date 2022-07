Race to Milan: Sei azzurri nella top 20

L’Italia continua a giocare un ruolo da protagonista nella Pepperstone Race to Milan, la classifica basata sui piazzamenti stagionali dei migliori Under 21 nel circuito ATP che determinerà i qualificati per le Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals di Milano, in programma dall’8 al 12 novembre prossimi all’Allianz Cloud del capoluogo lombardo.

Sei infatti gli azzurri in Top 20. Jannik Sinner, da questa settimana nuovo numero uno d’Italia, è secondo dietro Carlos Alcaraz. Seguono Lorenzo Musetti al quarto posto, Francesco Passaro al nono, Flavio Cobolli al decimo, Luca Nardi al dodicesimo e Giulio Zeppieri tre posizioni più indietro.