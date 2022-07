Challenger Rome GA: Il Main Draw con il Tabellone di Qualificazione. Nessuna presenza azzurra

Challenger 80 Rome GA – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Nishioka, Yoshihito vs Qualifier

Harris, Billy vs Galarneau, Alexis

Tu, Li vs Uchiyama, Yasutaka

Hsu, Yu Hsiou vs (5) Gojo, Borna

(3) Gomez, Emilio vs Qualifier

Qualifier vs Kovacevic, Aleksandar

Qualifier vs (WC) Nanda, Govind

Rybakov, Alex vs (8) Couacaud, Enzo

(7) Fratangelo, Bjorn vs Qualifier

Habib, Hady vs Hijikata, Rinky

Smith, Keegan vs Quiroz, Roberto

McHugh, Aidan vs (4/SE) Ficovich, Juan Pablo

(6/WC) Mmoh, Michael vs Blanch, Ulises

Wu, Yibing vs Jaziri, Malek

(WC) Riffice, Sam vs Mochizuki, Shintaro

Qualifier vs (2) Wolf, J.J.

(1) Shang, Junchengvs Harrison, Ryan(WC) Cassone, Murphyvs (10) Clark, Ezekiel

(2) Pervolarakis, Michail vs Sigouin, Benjamin

(PR) Uesugi, Kaito vs (7) Sasikumar, Mukund

(3) Sweeny, Dane vs Pannu, Kiranpal

Young, Donald vs (12) McNally, John

(4) Shimabukuro, Sho vs (WC) Maloney, Patrick

Kypson, Patrick vs (8) Chappell, Nick

(5) Shelton, Ben vs (PR) Matsui, Toshihide

Reinberg, Emil vs (9) Draxl, Liam

(6) Heyman, Christopher vs (WC) Cernoch, Brian

Balaji, N.Sriram vs (11) Kirchheimer, Strong