Challenger Todi, Salisburgo, Porto, Braunschweig e Bogotà: I risultati con il dettaglio del Day 6 (LIVE)

CHALLENGER 80 Todi (Italia) – Semifinali, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. Daniel Masurvs Nicolas Kicker

2. [1] Romain Arneodo / Jonathan Eysseric vs Theo Arribage / Luca Sanchez



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Pedro Cachin vs [WC] Francesco Passaro (non prima ore: 19:30)



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Romain Arneodo / Jonathan Eysseric OR Theo Arribage / Luca Sanchez vs [3] Guido Andreozzi / Guillermo Duran OR Andrea Collarini / Nicolas Kicker (non prima ore: 21:00)



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 5:00 pm)

1. [3] Guido Andreozzi / Guillermo Duran vs Andrea Collarini / Nicolas Kicker



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER 125 Salisburgo (Austria) – Semifinali, terra battuta

ATP Salzburg Corentin Moutet • Corentin Moutet 0 5 Norbert Gombos Norbert Gombos 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 C. Moutet 5-3 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 N. Gombos 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 N. Gombos 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 N. Gombos 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Moutet 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0

1. Corentin Moutetvs Norbert Gombos

2. [7] Facundo Bagnis vs [6] Thiago Monteiro (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Maximilian Neuchrist / Sam Weissborn OR [3] Nathaniel Lammons / Jackson Withrow vs [2] Alexander Erler / Lucas Miedler



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Maximilian Neuchrist / Sam Weissborn vs [3] Nathaniel Lammons / Jackson Withrow



Il match deve ancora iniziare

Challenger 80 Porto – Semifinali – hard

Il match deve ancora iniziare

1. [1] James Duckworthvs Altug Celikbilek

2. [3] Christopher O’Connell vs [2] Yoshihito Nishioka



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Nuno Borges / Francisco Cabral vs [2] Yuki Bhambri / Saketh Myneni (non prima ore: 17:00)



Il match deve ancora iniziare

Challenger 125 Braunschweig – Finali – terra

Il match deve ancora iniziare

1. Maximilian Marterervs Jan-Lennard Struff

2. Roman Jebavy / Adam Pavlasek vs Marcelo Demoliner / Jan-Lennard Struff



Il match deve ancora iniziare

Challenger 80 Bogotà – Semifinali – terra

Il match deve ancora iniziare

1. [5] Gerald Melzervs [7] Miljan Zekic

2. Nick Hardt vs [2] Juan Pablo Ficovich



Il match deve ancora iniziare

3. Nicolas Mejia / Andres Urrea vs Ignacio Monzon / Gonzalo Villanueva (non prima ore: 20:00)



Il match deve ancora iniziare