Wimbledon: 32 esima finale Slam per Novak Djokovic che ora sfiderà Nick Kyrgios

Novak Djokovic è a un passo dalla vittoria del suo 21° Grande Slam in carriera e si potrebbe riportare a ridosso di Rafael Nadal, che ne detiene 22. Il numero tre del mondo ha iniziato lentamente contro Cameron Norrie, ma ha concluso in modo devastante per porre fine al sogno del britannico di diventare finalista del torneo di Wimbledon.

La prima testa di serie ha prenotato un posto nella sua ottava finale all’All England Club dopo aver battuto il britannico con i punteggi di 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 in una partita in cui Djokovic è entrato in un’altra dimensione dall’inizio del secondo set. Dopo aver subito tre break ed essere stato dominato nel primo set, Nole ha mantenuto il sangue freddo e quando ha alzato il ritmo Norrie non si è più avvicinato.

Il serbo ha trasformato il suo servizio in qualcosa di sostanzialmente inattaccabile e ha smantellato tutto il tennis di Norrie, che ha perso la sua solidità sulla linea di fondo e non è riuscito a trovare altre soluzioni per battere il sei volte campione e metterlo in difficoltà. È stato quindi naturale che Djokovic si sia assicurato un posto in finale, dove ora affronterà Nick Kyrgios, un avversario che non ha mai sconfitto nei loro due incontri. Sarà la sua 32esima finale del Grande Slam, un record nel circuito maschile!

Slam Wimbledon N. Djokovic [1] N. Djokovic [1] 2 6 6 6 C. Norrie [9] C. Norrie [9] 6 3 2 4 Vincitore: N. Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-4 → 6-4 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-3 → 5-3 C. Norrie 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 N. Djokovic 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-1 → 3-1 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 6-2 C. Norrie 30-0 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 N. Djokovic 4-1 → 5-1 C. Norrie 2-0 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Djokovic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 C. Norrie 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 C. Norrie 15-0 30-0 ace 30-15 30-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 C. Norrie 40-30 1-0 → 1-1 N. Djokovic 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 df ace 2-5 → 2-6 C. Norrie 0-15 2-3 N. Djokovic 30-15 2-2 → 2-3 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 2-1 C. Norrie 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

13 ACES 71 DOUBLE FAULTS 357/88 (65%) FIRST SERVE % IN 65/114 (57%)47/57 (82%) WIN % ON 1ST SERVE 46/65 (71%)18/31 (58% )WIN % ON 2ND SERVE 20/49 (41%)26/32 (81%) NET POINTS WON 20/36 (56%)5/14 (36%) BREAK POINTS WON 3/4 (75%)48/114 (42%) RECEIVING POINTS WON 23/88 (26%)38 WINNERS 3328 UNFORCED ERRORS 36113 TOTAL POINTS WON 893179.8 m DISTANCE COVERED 3215.2 m15.7 m DISTANCE COVERED/PT. 15.9 m