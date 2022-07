Billie Jean King Cup Finals: Sorteggiati i Gruppi. Italia nel Gruppo A

L’Italia guidata da Tathiana Garbin è stata inserita nel Gruppo A insieme a Svizzera e Canada per le Billie Jean King Cup by BNP Paribas Finals 2022, che si disputeranno dall’8 al 13 novembre sul veloce indoor dell’Emirates Arena di Glasgow. Questo l’esito del sorteggio, effettuato dalla stessa Billie Jean King – alla quale è intitolato il trofeo in precedenza chiamato Fed Cup – nello studio televisivo di BBC Morning.

Gruppo A

Svizzera

Canada

Italia

Gruppo B

Australia

Slovacchia

Belgio

Gruppo C

Spagna

Kazakistan

Gran Bretagna

Gruppo D

Rep. Ceca

Usa

Polonia

Semifinali

Vinc. Gruppo A – Vinc. Gruppo D

Vinc. Gruppo B – Vinc. Gruppo C