Challenger Todi, Salisburgo, Porto, Braunschweig e Bogotà: I risultati con il dettaglio del Day 5 (LIVE)

CHALLENGER 80 Todi (Italia) – 2° Turno – Quarti di Finale, terra battuta

ATP Todi Pedro Cachin [1] Pedro Cachin [1] 40 4 Matteo Gigante • Matteo Gigante 15 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Gigante 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 P. Cachin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 M. Gigante 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 P. Cachin 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Gigante 0-15 0-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 P. Cachin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Gigante 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 P. Cachin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 1-2 M. Gigante 15-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 P. Cachin 0-15 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 0-1

1. [1] Pedro Cachinvs [WC] Matteo Gigante

2. [7] Thiago Agustin Tirante vs Daniel Masur



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Pedro Cachin OR [WC] Matteo Gigante vs Daniel Dutra da Silva OR [5] Santiago Rodriguez Taverna



Il match deve ancora iniziare

4. Nicolas Kicker vs [2] Flavio Cobolli (non prima ore: 17:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [1] Romain Arneodo / Jonathan Eysseric vs Giovanni Fonio / Matteo Gigante



Il match deve ancora iniziare

6. [WC] Francesco Passaro vs Luciano Darderi (non prima ore: 21:00)



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Daniel Dutra da Silva vs [5] Santiago Rodriguez Taverna



ATP Todi Daniel Dutra da Silva Daniel Dutra da Silva 0 2 1 Santiago Rodriguez Taverna [5] • Santiago Rodriguez Taverna [5] 0 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Rodriguez Taverna 1-2 D. Dutra da Silva 15-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 S. Rodriguez Taverna 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 0-2 D. Dutra da Silva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Rodriguez Taverna 15-0 ace 30-0 2-5 → 2-6 D. Dutra da Silva 15-0 30-0 ace 40-0 1-5 → 2-5 S. Rodriguez Taverna 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 D. Dutra da Silva 15-0 30-0 40-0 ace 0-4 → 1-4 S. Rodriguez Taverna 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 0-4 D. Dutra da Silva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 S. Rodriguez Taverna 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 D. Dutra da Silva 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

2. [SE] Juan Bautista Torres vs [Q] Francesco Maestrelli



Il match deve ancora iniziare

3. Andrey Chepelev / Alexandru Jecan vs Theo Arribage / Luca Sanchez



Il match deve ancora iniziare

4. [7] Thiago Agustin Tirante OR Daniel Masur vs [SE] Juan Bautista Torres OR [Q] Francesco Maestrelli



Il match deve ancora iniziare

5. Pedro Boscardin Dias / Daniel Dutra da Silva vs [3] Guido Andreozzi / Guillermo Duran



Il match deve ancora iniziare

6. Andrea Collarini / Nicolas Kicker vs Timofey Skatov / Thiago Agustin Tirante



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER 125 Salisburgo (Austria) – 2° Turno – Quarti di Finale, terra battuta

ATP Salzburg Facundo Bagnis [7] • Facundo Bagnis [7] 0 6 1 Dominic Thiem Dominic Thiem 0 3 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 F. Bagnis 1-2 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Bagnis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Thiem 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-2 → 5-3 F. Bagnis 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 D. Thiem 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 F. Bagnis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 F. Bagnis 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 D. Thiem 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 F. Bagnis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1

1. [7] Facundo Bagnisvs [WC] Dominic Thiem

2. [WC] Lukas Neumayer vs Corentin Moutet



Il match deve ancora iniziare

3. [7] Facundo Bagnis OR [WC] Dominic Thiem vs [Q] Maximilian Neuchrist



Il match deve ancora iniziare

4. [6] Thiago Monteiro vs [2] Dusan Lajovic



Il match deve ancora iniziare

ATP Salzburg Sadio Doumbia / Fabien Reboul [1] Sadio Doumbia / Fabien Reboul [1] 0 2 Maximilian Neuchrist / Sam Weissborn • Maximilian Neuchrist / Sam Weissborn 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Neuchrist / Weissborn 2-3 S. Doumbia / Reboul 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-3 → 2-3 M. Neuchrist / Weissborn 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 M. Neuchrist / Weissborn 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 S. Doumbia / Reboul 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

1. [1] Sadio Doumbia/ Fabien Reboulvs Maximilian Neuchrist/ Sam Weissborn

2. [1] Sadio Doumbia / Fabien Reboul OR Maximilian Neuchrist / Sam Weissborn vs [3] Nathaniel Lammons / Jackson Withrow



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [LL] Pol Martin Tiffon vs Norbert Gombos



Il match deve ancora iniziare

2. [WC] Lukas Neumayer / Neil Oberleitner vs Martin Cuevas / Luis David Martinez



ATP Salzburg Lukas Neumayer / Neil Oberleitner Lukas Neumayer / Neil Oberleitner 0 2 5 Martin Cuevas / Luis David Martinez • Martin Cuevas / Luis David Martinez 0 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Cuevas / David Martinez 5-4 L. Neumayer / Oberleitner 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 4-4 → 5-4 M. Cuevas / David Martinez 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 L. Neumayer / Oberleitner 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 4-3 M. Cuevas / David Martinez 0-15 0-30 df 0-40 3-2 → 4-2 L. Neumayer / Oberleitner 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Cuevas / David Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 L. Neumayer / Oberleitner 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 1-1 → 2-1 M. Cuevas / David Martinez 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 df 1-0 → 1-1 L. Neumayer / Oberleitner 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Cuevas / David Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 L. Neumayer / Oberleitner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-4 → 2-5 M. Cuevas / David Martinez 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 L. Neumayer / Oberleitner 0-15 df 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 M. Cuevas / David Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Neumayer / Oberleitner 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Cuevas / David Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 L. Neumayer / Oberleitner 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

3. [WC] Lukas Neumayer / Neil Oberleitner OR Martin Cuevas / Luis David Martinez vs [2] Alexander Erler / Lucas Miedler



Il match deve ancora iniziare

Challenger 80 Porto – Quarti di Finale – hard

Il match deve ancora iniziare

1. Altug Celikbilekvs [6] Egor Gerasimov

2. [1] James Duckworth vs [Q] Aidan McHugh



Il match deve ancora iniziare

3. [5] Hugo Grenier vs [2] Yoshihito Nishioka (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Nuno Borges / Francisco Cabral vs [WC] Pedro Araujo / Daniel Rodrigues



Il match deve ancora iniziare

Court McDonalds – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Marek Gengel / Patrik Niklas-Salminen vs [2] Yuki Bhambri / Saketh Myneni



Il match deve ancora iniziare

2. Kaichi Uchida vs [3] Christopher O’Connell (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

Challenger 125 Braunschweig – Semifinali – terra

Il match deve ancora iniziare

1. Roman Jebavy/ Adam Pavlasekvs Denys Molchanov/ Igor Zelenay

2. Jan-Lennard Struff vs [5] Henri Laaksonen (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

3. [SE] Zhizhen Zhang vs Maximilian Marterer



Il match deve ancora iniziare

Court 11 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Sander Arends / David Pel vs Marcelo Demoliner / Jan-Lennard Struff



Il match deve ancora iniziare

Challenger 80 Bogotà – Quarti di Finale – terra

Il match deve ancora iniziare

1. Facundo Juarezvs Nick Hardt

2. Nicolas Alvarez vs [5] Gerald Melzer (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Roberto Quiroz vs [2] Juan Pablo Ficovich



Il match deve ancora iniziare

4. [1] N.Sriram Balaji / Jeevan Nedunchezhiyan OR Nicolas Mejia / Andres Urrea vs [3] Mateus Alves / Matias Zukas OR Arklon Huertas Del Pino Cordova / Facundo Juarez (non prima ore: 22:00)



Il match deve ancora iniziare

Campo 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Felipe Meligeni Rodrigues Alves OR Viktor Durasovic vs [7] Miljan Zekic



Il match deve ancora iniziare

2. Ignacio Monzon / Gonzalo Villanueva OR Ignacio Carou / Facundo Mena vs Tobias Franco / Gabriel Tumasonis (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare