Nadal ha uno strappo di 7 millimetri a un muscolo addominale

Secondo quanto riporta il quotidiano iberico Marca, Rafael Nadal ha sofferto uno strappo di sette millimetri a uno dei muscoli addominali. Domani valuterà le sue condizioni, sembra intenzionato a provare a scendere in campo e giocare la semifinale di Wimbledon.

Il media iberico riporta che già all’edizione 2009 degli US Open, ebbe un problema similare (una lesione di due centimetri) con cui ha concluso il torneo, oltre al problema sofferto contro Juan Martín Del Potro in una semifinale a New York.

Sembra che Nadal già dall’inizio della settimana non stia provando in allenamento il servizio per preservare il muscolo lesionato.

Il collega Stuart Fraser ha postato una foto su twitter nel primo pomeriggio di oggi in cui si vede Nadal allenarsi su di un campo periferico di Aorangi Park, colpendo solo diritti e rovesci

In semifinale domani Nadal affronta Nick Kyrgios.