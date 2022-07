Challenger Bogotà: Il Main Draw e il Tabellone di Quali. Nessuna presenza italiana

Challenger 80 Bogotà – Tabellone Principale – terra

(1) Mena, Facundo vs Krstin, Pedja

Alvarez, Nicolas vs Burruchaga, Roman Andres

Qualifier vs Zhu, Evan

Menendez-Maceiras, Adrian vs (5) Melzer, Gerald

(3) Meligeni Rodrigues Alves, Felipe vs Kovacevic, Aleksandar

Durasovic, Viktor vs Qualifier

Jaziri, Malek vs (WC) Buitrago, Nicolas

Qualifier vs (7) Zekic, Miljan

(6) Lama, Gonzalo vs Qualifier

Juarez, Facundo vs Qualifier

Qualifier vs Oliveira, Goncalo

Hardt, Nick vs (4) Comesana, Francisco

(8) Villanueva, Gonzalo vs (WC) Urrea, Andres

Quiroz, Roberto vs Pervolarakis, Michail

Mejia, Nicolas vs Smith, Keegan

(WC) Hernandez Ramirez, Sergio Luis vs (2) Ficovich, Juan Pablo

(1) Alves, Mateusvs (WC) Rodriguez, JohanOgura, Kosukevs (9) Otegui, Juan Bautista

(2) Chung, Yunseong vs Tumasonis, Gabriel

(WC) Cortes Campos, Nicolas vs (7) Huertas Del Pino Cordova, Arklon

(3) Sasikumar, Mukund vs Osorio, Juan Sebastian

(WC) Pena, Enrique vs (8) Monzon, Ignacio

(4) Zukas, Matias vs Yamacita, Fernando

Mendoza, Alejandro vs (10/Alt) Carou, Ignacio

(5) Chappell, Nick vs Franco, Tobias

(WC) Salazar Martinez, Daniel vs (11) Baker, Blu

(6) Nakagawa, Naoki vs Chen, Kuan Yu

Rousseau, Hillel vs (12) Pannu, Kiranpal

1. [WC] Enrique Penavs [8] Ignacio Monzon2. [3] Mukund Sasikumarvs Juan Sebastian Osorio3. [1] Mateus Alvesvs [WC] Johan Rodriguez4. [WC] Nicolas Cortes Camposvs [7] Arklon Huertas Del Pino Cordova

Campo 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Naoki Nakagawa vs Kuan Yu Chen

2. [4] Matias Zukas vs Fernando Yamacita

3. Kosuke Ogura vs [9] Juan Bautista Otegui

4. [WC] Daniel Salazar Martinez vs [11] Blu Baker

Campo 2 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Hillel Rousseau vs [12] Kiranpal Pannu

2. Alejandro Mendoza vs [10/Alt] Ignacio Carou

3. [5] Nick Chappell vs Tobias Franco

4. [2] Yunseong Chung vs Gabriel Tumasonis