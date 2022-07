Matteo Berrettini ed il rientro previsto a Gstaad

Fermato a Wimbledon dal COVID, Matteo Berrettini rientrerà in campo tra circa due settimane.

L’azzurro infatti sarà in campo nel torneo ATP 250 di Gstaad in programma dal prossimo 18 Luglio.

Matteo andrà a caccia di punti dopo aver perso i 1200 punti di Wimbledon 2021.