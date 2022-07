Wimbledon: I risultati con il dettaglio del Day 5. Novak Djokovic facile agli ottavi. Fuori la Sakkari

Si è rivelato poco più di una sgambata di piacere il sedicesimo di finale di Novak Djokovic sul centrale di Wimbledon. Il serbo, numero tre al mondo, pluridetentore del titolo sull’erba dei Championships, ha infatti sconfitto con un agevole 6-0 6-3 6-4 il connazionale Miomir Kecmanovic (ATP 30) in un match durato poco più di un’ora e tre quarti. Il derby, come ben si evince dal punteggio, è stato completamente a senso unico, con Kecmanovic che ha dovuto attendere quasi mezz’ora prima di conquistare il suo primo game dell’incontro ma, proprio all’ultimo, si anche è preso la soddisfazione di togliere il servizio al ben più quotato avversario.

Nole ora sfiderà il sempre più sorprendente Tim Van Rijthoven (104), il quale ha superato in tre set il georgiano Nikoloz Basilashvili (26), testa di serie numero 22 del tabellone londinese.

Si è già chiuso il percorso a Wimbledon di Maria Sakkari, la quale ha perso in due set contro Tatjana Maria (WTA 103) per 6-3 7-5. La greca non è mai davvero entrata in partita e ha subito il primo break all’ottavo game, cosa che ha permesso alla tedesca di conquistare comodamente il primo set. Nella seconda frazione la numero 5 al mondo sembrava aver trovato il ritmo portandosi subito sul 2-0, tuttavia ha poi concesso ben due turni di battuta consecutivi all’avversaria. Tatjana Maria raggiunge così per la prima volta ad un torneo del Grande Slam gli ottavi di finale, nei quali dovrà vedersela con Jelena Ostapenko (17).

Wimbledon – 3° Turno – Erba

Slam Wimbledon D. Parry D. Parry 2 3 O. Jabeur [3] O. Jabeur [3] 6 6 Vincitore: O. Jabeur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Parry 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 O. Jabeur 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 D. Parry 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 O. Jabeur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 D. Parry 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 O. Jabeur 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Parry 0-15 15-15 30-15 1-1 → 2-1 O. Jabeur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 D. Parry 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 O. Jabeur 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 D. Parry 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-5 → 2-5 O. Jabeur 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 0-5 → 1-5 D. Parry 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-4 → 0-5 O. Jabeur 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 D. Parry 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 O. Jabeur 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 D. Parry 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 df 40-A 0-0 → 0-1

D. Parryvs O. Jabeur

N. Djokovic vs M. Kecmanovic



Slam Wimbledon N. Djokovic [1] N. Djokovic [1] 6 6 6 M. Kecmanovic [25] M. Kecmanovic [25] 0 3 4 Vincitore: N. Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 M. Kecmanovic 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-2 → 5-3 M. Kecmanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 5-2 N. Djokovic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-2 → 4-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Kecmanovic 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 N. Djokovic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Djokovic 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-1 → 2-2 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 M. Kecmanovic 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-0 → 6-0 N. Djokovic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-0 → 5-0 M. Kecmanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 N. Djokovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0

C. Norrie vs S. Johnson



Slam Wimbledon C. Norrie [9] C. Norrie [9] 6 6 6 S. Johnson S. Johnson 4 1 0 Vincitore: C. Norrie Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 ace 5-0 → 6-0 S. Johnson 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 4-0 → 5-0 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 4-0 S. Johnson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 S. Johnson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 S. Johnson 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 C. Norrie 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 S. Johnson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 3-0 → 3-1 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 S. Johnson 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 1-0 → 2-0 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Johnson 0-15 df 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 S. Johnson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 4-3 → 4-4 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 S. Johnson 0-15 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 ace ace 3-2 → 3-3 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 S. Johnson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 S. Johnson 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-0 → 1-1 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

No.1 Court – Ore: 2:00pm

H. Watson vs K. Juvan



Slam Wimbledon H. Watson H. Watson 7 6 K. Juvan K. Juvan 6 2 Vincitore: H. Watson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 H. Watson 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 K. Juvan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 5-2 H. Watson 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-0 → 5-1 K. Juvan 0-15 0-30 0-40 df 4-0 → 5-0 H. Watson 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 K. Juvan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 H. Watson 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 K. Juvan 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 0-1* 1-1* df 2*-1 3*-1 3-2* 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 df 7-6* df 6-6 → 7-6 K. Juvan 15-0 30-0 40-0 df 6-5 → 6-6 H. Watson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 K. Juvan 40-0 5-4 → 5-5 H. Watson 0-15 15-15 4-4 → 5-4 K. Juvan 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 H. Watson 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 K. Juvan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 H. Watson 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 K. Juvan 15-0 30-0 30-15 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 H. Watson 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 K. Juvan 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-0 → 1-1 H. Watson 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0

A. Kerber vs E. Mertens



Slam Wimbledon A. Kerber [15] A. Kerber [15] 4 5 E. Mertens [24] E. Mertens [24] 6 7 Vincitore: E. Mertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Kerber 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. Kerber 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-4 → 5-5 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 A. Kerber 15-0 15-15 30-15 40-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 E. Mertens 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 A. Kerber 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-3 → 3-3 E. Mertens 30-0 40-0 40-15 ace 2-2 → 2-3 A. Kerber 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 E. Mertens 0-15 df 0-30 0-40 df 1-1 → 2-1 A. Kerber 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Kerber 0-15 0-30 df 0-40 4-5 → 4-6 E. Mertens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 E. Mertens 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 2-4 → 2-5 A. Kerber 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 A. Kerber 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Kerber 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

O. Otte vs C. Alcaraz



Slam Wimbledon O. Otte [32] O. Otte [32] 3 1 2 C. Alcaraz [5] C. Alcaraz [5] 6 6 6 Vincitore: C. Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 C. Alcaraz 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-5 → 2-6 O. Otte 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 2-5 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 O. Otte 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-3 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-2 → 1-3 O. Otte 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 O. Otte 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 1-6 O. Otte 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-5 → 1-5 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 O. Otte 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 0-3 → 0-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 O. Otte 0-15 15-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A df 0-1 → 0-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 O. Otte 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 O. Otte 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 C. Alcaraz 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 O. Otte 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 O. Otte 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 O. Otte 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon F. Tiafoe [23] F. Tiafoe [23] 3 7 7 6 A. Bublik A. Bublik 6 6 6 4 Vincitore: F. Tiafoe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 A. Bublik 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 5-4 → 6-4 F. Tiafoe 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 df 4-4 → 5-4 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 ace 4-3 → 4-4 F. Tiafoe 0-15 0-30 df 0-40 4-2 → 4-3 A. Bublik 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-1 → 4-1 A. Bublik A-40 40-40 df ace A-40 3-0 → 3-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 ace 1*-1 2-1* 3-1* df 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 A. Bublik 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 3-4 → 4-4 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-3 → 3-4 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 F. Tiafoe 15-15 ace 1-2 → 2-2 A. Bublik 15-0 ace 1-1 → 1-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 3*-0 4*-0 5-0* 5-1* ace 6*-1 6-6 → 7-6 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 6-5 → 6-6 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 5-3 → 5-4 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-1 → 4-2 F. Tiafoe 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-0 → 3-1 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-0 → 3-0 A. Bublik 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 F. Tiafoe 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-5 → 3-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 2-5 → 3-5 A. Bublik 15-0 ace 30-0 ace 2-4 → 2-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 ace 1-4 → 2-4 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 F. Tiafoe 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 A. Bublik 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 ace 0-2 → 0-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Bublik 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 0-0 → 0-1

F. Tiafoevs A. Bublik

M. Sakkari vs T. Maria



Slam Wimbledon M. Sakkari [5] M. Sakkari [5] 3 5 T. Maria T. Maria 6 7 Vincitore: T. Maria Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 T. Maria 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 5-7 M. Sakkari 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 T. Maria 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 M. Sakkari 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 T. Maria 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 M. Sakkari 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 40-30 4-2 → 5-2 T. Maria 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 M. Sakkari 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 T. Maria 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 3-1 M. Sakkari 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-0 → 3-0 T. Maria 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 1-0 → 2-0 M. Sakkari 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Maria 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 M. Sakkari 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-4 → 3-5 T. Maria 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 T. Maria 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-2 → 2-3 M. Sakkari 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 1-2 → 2-2 T. Maria 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Sakkari 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Maria 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

J. Sinner vs J. Isner



Slam Wimbledon J. Sinner [10] J. Sinner [10] 6 7 6 J. Isner [20] J. Isner [20] 4 6 3 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 J. Isner 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Isner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Isner 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 ace 2-1 → 2-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Isner 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 ace 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 5-6 → 6-6 J. Isner 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. Isner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 J. Isner 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 ace ace 3-3 → 3-4 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 J. Isner 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 J. Isner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Isner 40-30 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1 J. Sinner 0-1 J. Isner 15-0 ace 15-15 15-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 J. Isner 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace ace 5-3 → 5-4 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 4-3 → 5-3 J. Isner 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Isner 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-2 → 2-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 1-2 → 2-2 J. Isner 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 ace ace 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Isner 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 ace 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon I. Begu I. Begu 6 1 1 J. Ostapenko [12] J. Ostapenko [12] 3 6 6 Vincitore: J. Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 I. Begu 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 J. Ostapenko 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 I. Begu 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 I. Begu 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-1 → 0-2 J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 I. Begu 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 J. Ostapenko 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 I. Begu 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 ace 40-40 df 40-A df 1-3 → 1-4 J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 I. Begu 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace 1-1 → 1-2 J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 I. Begu 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Ostapenko 0-15 df 0-40 15-40 ace 30-40 5-3 → 6-3 I. Begu 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 5-3 J. Ostapenko 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 I. Begu 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 2-2 → 2-3 I. Begu 0-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 J. Ostapenko 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-1 → 2-1 I. Begu 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

I. Beguvs J. Ostapenko

J. Sock vs M. Cressy



Slam Wimbledon M. Cressy M. Cressy 4 4 6 6 J. Sock J. Sock 6 6 3 7 Vincitore: J. Sock Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 0-3* df 0-4* ace 0*-5 0*-6 1-6* 6-6 → 6-7 M. Cressy 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 6-5 → 6-6 J. Sock 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 M. Cressy 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 5-4 → 5-5 J. Sock 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 M. Cressy 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 ace 4-3 → 5-3 J. Sock 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. Cressy 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 4-2 J. Sock 15-0 30-0 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 M. Cressy 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 J. Sock 15-0 30-0 2-0 → 2-1 M. Cressy 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Sock 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 M. Cressy 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 5-3 → 6-3 J. Sock 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 5-2 → 5-3 M. Cressy 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 5-1 → 5-2 J. Sock 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 4-1 → 5-1 M. Cressy 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 J. Sock 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 2-1 → 3-1 M. Cressy 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Sock 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Cressy 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Sock 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Cressy 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 J. Sock 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Cressy 40-30 3-3 → 4-3 J. Sock 4-3 M. Cressy 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-3 → 4-3 J. Sock 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Cressy 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 J. Sock 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Cressy 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Sock 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Cressy 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Sock 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Cressy 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 J. Sock 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 M. Cressy 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 2-4 → 3-4 J. Sock 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Cressy 0-15 df 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 df 2-2 → 2-3 J. Sock 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Cressy 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Sock 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Cressy 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

T. Paul vs J. Vesely



Slam Wimbledon T. Paul [30] T. Paul [30] 6 6 6 J. Vesely J. Vesely 3 2 2 Vincitore: T. Paul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 T. Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 J. Vesely 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 T. Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 T. Paul 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 J. Vesely 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 30-40 df 1-1 → 2-1 T. Paul 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 J. Vesely 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 T. Paul 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-2 → 6-2 J. Vesely 0-15 df 0-30 0-40 df 4-2 → 5-2 T. Paul 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 J. Vesely 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 ace 3-1 → 3-2 T. Paul 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 J. Vesely 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 T. Paul 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Vesely 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Paul 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 J. Vesely 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 T. Paul 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 J. Vesely 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-2 → 4-2 T. Paul 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 J. Vesely 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 T. Paul 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Vesely 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 T. Paul 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

S. Zhang vs C. Garcia



Slam Wimbledon S. Zhang [33] S. Zhang [33] 6 6 C. Garcia C. Garcia 7 7 Vincitore: C. Garcia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 ace 6-6 → 6-7 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 6-5 → 6-6 S. Zhang 15-0 30-0 5-5 → 6-5 C. Garcia 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-4 → 5-5 S. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 4-3 → 4-4 S. Zhang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 S. Zhang 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 S. Zhang 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 C. Garcia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace A-40 ace 1-0 → 1-1 S. Zhang 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 3-5* df 3*-6 6-6 → 6-7 S. Zhang 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 5-6 → 6-6 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 S. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 S. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 C. Garcia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 S. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Zhang 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 S. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 C. Garcia 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace df 40-A 40-40 ace df 40-A 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon N. Basilashvili [22] N. Basilashvili [22] 4 3 4 T. Van Rijthoven T. Van Rijthoven 6 6 6 Vincitore: T. Van Rijthoven Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 N. Basilashvili 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 T. Van Rijthoven 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-4 → 4-5 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 T. Van Rijthoven 0-15 df 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 ace 3-3 → 3-4 N. Basilashvili 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 T. Van Rijthoven 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 2-2 T. Van Rijthoven 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 0-2 → 1-2 N. Basilashvili 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 T. Van Rijthoven 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 N. Basilashvili 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 3-6 T. Van Rijthoven 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 2-5 → 3-5 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 T. Van Rijthoven 15-0 30-15 ace 40-15 ace ace 1-4 → 1-5 N. Basilashvili 0-15 0-30 1-3 → 1-4 T. Van Rijthoven 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 1-2 → 1-3 N. Basilashvili 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 T. Van Rijthoven 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 1-0 → 1-1 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Van Rijthoven 15-0 30-30 40-30 ace 4-5 → 4-6 N. Basilashvili 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 4-4 → 4-5 T. Van Rijthoven 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Van Rijthoven 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 T. Van Rijthoven 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Van Rijthoven 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 N. Basilashvili 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

N. Basilashvilivs T. Van Rijthoven

N. Cacic / A. Vavassori vs S. Baez / F. Delbonis



Slam Wimbledon S. Baez / F. Delbonis S. Baez / F. Delbonis 2 6 6 N. Cacic / A. Vavassori N. Cacic / A. Vavassori 6 7 7 Vincitore: N. Cacic A. Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* df 6-6 → 6-7 N. Cacic / A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 S. Baez / F. Delbonis 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 N. Cacic / A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-4 → 5-5 S. Baez / F. Delbonis 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 N. Cacic / A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 4-3 → 4-4 S. Baez / F. Delbonis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 N. Cacic / A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 3-2 → 3-3 S. Baez / F. Delbonis 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 N. Cacic / A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Baez / F. Delbonis 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 N. Cacic / A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Baez / F. Delbonis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 S. Baez / F. Delbonis 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 N. Cacic / A. Vavassori 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 5-5 → 5-6 S. Baez / F. Delbonis 15-0 ace 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 N. Cacic / A. Vavassori ace 4-4 → 4-5 S. Baez / F. Delbonis 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 N. Cacic / A. Vavassori 0-15 0-30 0-40 df 2-4 → 3-4 S. Baez / F. Delbonis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 N. Cacic / A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 S. Baez / F. Delbonis 0-15 df 15-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 N. Cacic / A. Vavassori 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Baez / F. Delbonis 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Cacic / A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Baez / F. Delbonis 0-15 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 N. Cacic / A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-4 → 2-5 S. Baez / F. Delbonis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 N. Cacic / A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 S. Baez / F. Delbonis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 N. Cacic / A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 S. Baez / F. Delbonis 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-1 → 0-2 N. Cacic / A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

M. Bouzkova vs A. Riske-Amritraj



Slam Wimbledon M. Bouzkova M. Bouzkova 6 6 A. Riske-Amritraj [28] A. Riske-Amritraj [28] 2 3 Vincitore: M. Bouzkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Bouzkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 A. Riske-Amritraj 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 M. Bouzkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Riske-Amritraj 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Bouzkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Riske-Amritraj 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Bouzkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Riske-Amritraj 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Bouzkova 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Riske-Amritraj 0-15 0-30 0-40 df 15-40 5-2 → 6-2 M. Bouzkova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-2 → 5-2 A. Riske-Amritraj 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 M. Bouzkova 30-0 ace 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Riske-Amritraj 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Bouzkova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Riske-Amritraj 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Bouzkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon L. Tsurenko L. Tsurenko 4 6 3 J. Niemeier J. Niemeier 6 3 6 Vincitore: J. Niemeier Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 L. Tsurenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 J. Niemeier 0-15 0-30 0-40 df 2-5 → 3-5 L. Tsurenko 15-0 30-0 30-15 30-40 2-4 → 2-5 J. Niemeier 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 L. Tsurenko 0-30 0-40 2-2 → 2-3 J. Niemeier 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 L. Tsurenko 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 J. Niemeier 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 L. Tsurenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Niemeier 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 L. Tsurenko 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 J. Niemeier 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 L. Tsurenko 0-15 df 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 J. Niemeier 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-1 → 3-2 L. Tsurenko 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 3-1 J. Niemeier 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 df 2-0 → 3-0 L. Tsurenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-0 → 2-0 J. Niemeier 0-15 0-30 0-40 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Tsurenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 J. Niemeier 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 L. Tsurenko 30-30 30-40 df 4-3 → 4-4 J. Niemeier 0-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 L. Tsurenko 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 J. Niemeier 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 L. Tsurenko 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 3-1 J. Niemeier 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 ace 40-A df 40-40 ace 40-A df 40-40 ace 40-A df 40-40 ace 40-A df 2-0 → 3-0 L. Tsurenko 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 2-0 J. Niemeier 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

L. Tsurenkovs J. Niemeier

J. O’Mara / K. Skupski vs J. Peralta / A. Tabilo



Slam Wimbledon J. Peralta / A. Tabilo J. Peralta / A. Tabilo 2 3 4 J. O'Mara / K. Skupski J. O'Mara / K. Skupski 6 6 6 Vincitore: J. O'Mara K. Skupski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. O'Mara / K. Skupski 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 J. Peralta / A. Tabilo 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 J. O'Mara / K. Skupski 15-0 30-0 3-4 → 3-5 J. Peralta / A. Tabilo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 J. O'Mara / K. Skupski 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Peralta / A. Tabilo 30-0 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 J. O'Mara / K. Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Peralta / A. Tabilo 30-15 1-1 → 1-2 J. O'Mara / K. Skupski 15-0 ace 1-0 → 1-1 J. Peralta / A. Tabilo 0-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. O'Mara / K. Skupski 15-0 30-0 ace 40-0 3-5 → 3-6 J. Peralta / A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 J. O'Mara / K. Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 J. Peralta / A. Tabilo 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 1-4 → 2-4 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6

U. Humbert vs D. Goffin



Slam Wimbledon U. Humbert U. Humbert 6 5 2 5 D. Goffin D. Goffin 4 7 6 7 Vincitore: D. Goffin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 5-7 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-6 → 5-7 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A ace 5-5 → 5-6 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 5-3 → 5-4 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-2 → 5-2 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-1 → 0-2 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 U. Humbert 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 U. Humbert 15-0 30-0 15-15 15-30 30-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 D. Goffin 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df A-40 5-6 → 5-7 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 5-6 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 4-4 → 5-4 D. Goffin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-3 → 4-4 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 U. Humbert 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 ace 1-1 → 2-1 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 5-4 → 6-4 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 D. Goffin 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 U. Humbert 0-15 15-15 ace 30-15 3-3 → 4-3 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

E. Bektas / K. Kucova vs H. Dart / H. Watson



Slam Wimbledon E. Bektas / K. Kucova E. Bektas / K. Kucova 2 4 H. Dart / H. Watson H. Dart / H. Watson 6 6 Vincitore: H. Dart H. Watson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 H. Dart / H. Watson 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 E. Bektas / K. Kucova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 H. Dart / H. Watson 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-4 → 4-4 E. Bektas / K. Kucova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 H. Dart / H. Watson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 E. Bektas / K. Kucova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 H. Dart / H. Watson 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 E. Bektas / K. Kucova 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-1 → 1-2 H. Dart / H. Watson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 E. Bektas / K. Kucova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 H. Dart / H. Watson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 E. Bektas / K. Kucova 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 H. Dart / H. Watson 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 E. Bektas / K. Kucova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 H. Dart / H. Watson 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 1-3 E. Bektas / K. Kucova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-2 → 0-3 H. Dart / H. Watson 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 E. Bektas / K. Kucova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon W. Koolhof / N. Skupski [3] W. Koolhof / N. Skupski [3] 7 6 7 P. Martinez / J-P. Smith P. Martinez / J-P. Smith 6 2 6 Vincitore: W. Koolhof N. Skupski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 df 5*-1 6-1* 6-2* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 W. Koolhof / N. Skupski 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 P. Martinez / J-P. Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 W. Koolhof / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 P. Martinez / J-P. Smith 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 W. Koolhof / N. Skupski 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-4 → 4-4 P. Martinez / J-P. Smith 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 W. Koolhof / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 P. Martinez / J-P. Smith 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 2-3 W. Koolhof / N. Skupski 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 P. Martinez / J-P. Smith 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 W. Koolhof / N. Skupski 40-15 0-1 → 1-1 P. Martinez / J-P. Smith 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 W. Koolhof / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 P. Martinez / J-P. Smith 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 W. Koolhof / N. Skupski 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 4-2 P. Martinez / J-P. Smith 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 W. Koolhof / N. Skupski 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-2 → 2-2 P. Martinez / J-P. Smith 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 W. Koolhof / N. Skupski 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 P. Martinez / J-P. Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 df 5*-3 5-4* 5-5* 6*-5 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 P. Martinez / J-P. Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 W. Koolhof / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 P. Martinez / J-P. Smith 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 W. Koolhof / N. Skupski 15-0 ace 40-15 4-4 → 5-4 P. Martinez / J-P. Smith 15-0 40-0 40-15 df 4-3 → 4-4 W. Koolhof / N. Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 P. Martinez / J-P. Smith 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 W. Koolhof / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 P. Martinez / J-P. Smith 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 W. Koolhof / N. Skupski 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 P. Martinez / J-P. Smith 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 W. Koolhof / N. Skupski 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

W. Koolhof/ N. Skupskivs P. Martinez/ J-P. Smith

B. Bencic / S. Sanders vs D. Galfi / D. Yastremska



Slam Wimbledon D. Galfi / D. Yastremska D. Galfi / D. Yastremska None 2 7 6 B. Bencic / S. Sanders • B. Bencic / S. Sanders None 6 6 7 Vincitore: B. Bencic S. Sanders Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 B. Bencic / S. Sanders None-None 6-7 D. Galfi / D. Yastremska None-None 0-1 0-2 1-2 2-2 3-2 3-3 3-4 4-4 4-5 5-5 6-5 6-6 6-7 7-7 8-7 8-8 9-8 df 9-9 10-9 10-10 10-11 11-11 12-11 12-12 12-13 13-13 13-14 14-14 14-15 15-15 15-16 16-16 16-17 6-6 → 6-7 D. Galfi / D. Yastremska 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 B. Bencic / S. Sanders 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 D. Galfi / D. Yastremska 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 B. Bencic / S. Sanders 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 D. Galfi / D. Yastremska 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-4 → 3-5 B. Bencic / S. Sanders 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 D. Galfi / D. Yastremska 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 B. Bencic / S. Sanders 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 2-2 → 2-3 D. Galfi / D. Yastremska 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 B. Bencic / S. Sanders 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Galfi / D. Yastremska 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 B. Bencic / S. Sanders 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 B. Bencic / S. Sanders 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 D. Galfi / D. Yastremska 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 B. Bencic / S. Sanders 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 D. Galfi / D. Yastremska 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 B. Bencic / S. Sanders 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 4-3 → 4-4 D. Galfi / D. Yastremska 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 B. Bencic / S. Sanders 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 D. Galfi / D. Yastremska 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 B. Bencic / S. Sanders 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 D. Galfi / D. Yastremska 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 B. Bencic / S. Sanders 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-1 → 1-1 D. Galfi / D. Yastremska 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 B. Bencic / S. Sanders 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 D. Galfi / D. Yastremska 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 B. Bencic / S. Sanders 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 D. Galfi / D. Yastremska 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 B. Bencic / S. Sanders 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Galfi / D. Yastremska 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 B. Bencic / S. Sanders 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 D. Galfi / D. Yastremska 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

X. Han / L. Zhu vs A. Muhammad / E. Shibahara



Slam Wimbledon X. Han / L. Zhu X. Han / L. Zhu 1 4 A. Muhammad / E. Shibahara [5] A. Muhammad / E. Shibahara [5] 6 6 Vincitore: A. Muhammad E. Shibahara Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Muhammad / E. Shibahara 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 X. Han / L. Zhu 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 A. Muhammad / E. Shibahara 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 X. Han / L. Zhu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 A. Muhammad / E. Shibahara 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 X. Han / L. Zhu 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Muhammad / E. Shibahara 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 X. Han / L. Zhu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 A. Muhammad / E. Shibahara 40-30 1-0 → 1-1 X. Han / L. Zhu 1-1 A. Muhammad / E. Shibahara 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 X. Han / L. Zhu 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Muhammad / E. Shibahara 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 X. Han / L. Zhu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 A. Muhammad / E. Shibahara 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 X. Han / L. Zhu 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 A. Muhammad / E. Shibahara 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 X. Han / L. Zhu 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 A. Muhammad / E. Shibahara 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

J. O’Mara / A. Barnett vs M. Arevalo / G. Olmos



Slam Wimbledon J. O'Mara / A. Barnett J. O'Mara / A. Barnett 6 3 7 M. Arevalo / G. Olmos [5] M. Arevalo / G. Olmos [5] 2 6 5 Vincitore: J. O'Mara A. Barnett Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 M. Arevalo / G. Olmos 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 6-5 → 7-5 J. O'Mara / A. Barnett 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 M. Arevalo / G. Olmos 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 J. O'Mara / A. Barnett 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 M. Arevalo / G. Olmos 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 J. O'Mara / A. Barnett 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Arevalo / G. Olmos 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. O'Mara / A. Barnett 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 2-2 → 3-2 M. Arevalo / G. Olmos 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 J. O'Mara / A. Barnett 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Arevalo / G. Olmos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. O'Mara / A. Barnett 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Arevalo / G. Olmos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 J. O'Mara / A. Barnett 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 2-5 → 3-5 M. Arevalo / G. Olmos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 J. O'Mara / A. Barnett 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 2-3 → 2-4 M. Arevalo / G. Olmos 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 J. O'Mara / A. Barnett 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 M. Arevalo / G. Olmos 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 J. O'Mara / A. Barnett 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Arevalo / G. Olmos 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. O'Mara / A. Barnett 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 M. Arevalo / G. Olmos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 5-2 J. O'Mara / A. Barnett 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 M. Arevalo / G. Olmos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A df 3-1 → 4-1 J. O'Mara / A. Barnett 0-15 15-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 M. Arevalo / G. Olmos 0-15 df 0-30 15-40 1-1 → 2-1 J. O'Mara / A. Barnett 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 M. Arevalo / G. Olmos 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon J. Cabal / R. Farah [6] J. Cabal / R. Farah [6] 7 6 6 N. Borges / F. Cabral N. Borges / F. Cabral 5 4 2 Vincitore: J. Cabal R. Farah Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 J. Cabal / R. Farah 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-2 → 6-2 N. Borges / F. Cabral 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 J. Cabal / R. Farah 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 N. Borges / F. Cabral 30-40 40-A 3-1 → 4-1 J. Cabal / R. Farah 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 N. Borges / F. Cabral 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 J. Cabal / R. Farah 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 N. Borges / F. Cabral 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 N. Borges / F. Cabral 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 J. Cabal / R. Farah 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 4-3 → 5-3 N. Borges / F. Cabral 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 J. Cabal / R. Farah 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 N. Borges / F. Cabral 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 J. Cabal / R. Farah 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 N. Borges / F. Cabral 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 N. Borges / F. Cabral 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Cabal / R. Farah 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 7-5 N. Borges / F. Cabral 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 J. Cabal / R. Farah 15-0 4-5 → 5-5 N. Borges / F. Cabral 30-0 4-4 → 4-5 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 N. Borges / F. Cabral 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 J. Cabal / R. Farah 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 N. Borges / F. Cabral 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 2-3 J. Cabal / R. Farah 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 N. Borges / F. Cabral 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Borges / F. Cabral 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

J. Cabal/ R. Farahvs N. Borges/ F. Cabral

J. Vliegen / J. Withrow vs A. Gray / R. Peniston



Slam Wimbledon A. Gray / R. Peniston A. Gray / R. Peniston 4 6 4 7 4 J. Vliegen / J. Withrow J. Vliegen / J. Withrow 6 3 6 6 6 Vincitore: J. Vliegen J. Withrow Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 4-6 J. Vliegen / J. Withrow 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 A. Gray / R. Peniston 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 J. Vliegen / J. Withrow 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Gray / R. Peniston 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 J. Vliegen / J. Withrow 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Gray / R. Peniston 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-2 → 3-2 J. Vliegen / J. Withrow 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Gray / R. Peniston 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Vliegen / J. Withrow 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Gray / R. Peniston 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* ace 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 7*-6 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 A. Gray / R. Peniston 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 J. Vliegen / J. Withrow 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. Gray / R. Peniston 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 J. Vliegen / J. Withrow 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 A. Gray / R. Peniston 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 3-4 → 4-4 J. Vliegen / J. Withrow 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 A. Gray / R. Peniston 40-15 2-3 → 3-3 J. Vliegen / J. Withrow 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 A. Gray / R. Peniston 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 J. Vliegen / J. Withrow 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 A. Gray / R. Peniston 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Vliegen / J. Withrow 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Gray / R. Peniston 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-5 → 4-6 J. Vliegen / J. Withrow 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. Gray / R. Peniston 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 J. Vliegen / J. Withrow 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Gray / R. Peniston 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 J. Vliegen / J. Withrow 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Gray / R. Peniston 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Vliegen / J. Withrow 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Gray / R. Peniston 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Vliegen / J. Withrow 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Gray / R. Peniston 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 5-3 → 6-3 J. Vliegen / J. Withrow 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 A. Gray / R. Peniston 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 J. Vliegen / J. Withrow 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 A. Gray / R. Peniston 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 J. Vliegen / J. Withrow 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 A. Gray / R. Peniston 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Vliegen / J. Withrow 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Gray / R. Peniston 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Vliegen / J. Withrow 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 A. Gray / R. Peniston 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-30 ace 3-5 → 4-5 J. Vliegen / J. Withrow 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 A. Gray / R. Peniston 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 J. Vliegen / J. Withrow 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Gray / R. Peniston 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-3 → 2-3 J. Vliegen / J. Withrow 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-2 → 1-3 A. Gray / R. Peniston 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 J. Vliegen / J. Withrow 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 A. Gray / R. Peniston 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

A. Kontaveit / S. Rogers vs B. Krejcikova / K. Siniakova



Slam Wimbledon A. Kontaveit / S. Rogers A. Kontaveit / S. Rogers 6 3 B. Krejcikova / K. Siniakova [2] B. Krejcikova / K. Siniakova [2] 7 6 Vincitore: B. Krejcikova K. Siniakova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 A. Kontaveit / S. Rogers 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 A. Kontaveit / S. Rogers 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 A. Kontaveit / S. Rogers 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 15-15 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 A. Kontaveit / S. Rogers 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 df 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 8*-7 8*-8 8-9* 6-6 → 6-7 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 A. Kontaveit / S. Rogers 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 A. Kontaveit / S. Rogers 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 4-4 A. Kontaveit / S. Rogers 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Kontaveit / S. Rogers 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 A. Kontaveit / S. Rogers 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Kontaveit / S. Rogers 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

R. Farah / J. Ostapenko vs B. McLachlan / H. Chan



Slam Wimbledon R. Farah / J. Ostapenko [7] R. Farah / J. Ostapenko [7] 7 3 6 B. McLachlan / H. Chan B. McLachlan / H. Chan 5 6 1 Vincitore: R. Farah J. Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 R. Farah / J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 6-1 B. McLachlan / H. Chan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-0 → 5-1 R. Farah / J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 B. McLachlan / H. Chan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 R. Farah / J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 B. McLachlan / H. Chan 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 R. Farah / J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 B. McLachlan / H. Chan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 R. Farah / J. Ostapenko 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 3-4 → 3-5 B. McLachlan / H. Chan 15-0 30-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 R. Farah / J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 B. McLachlan / H. Chan 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-2 → 2-3 R. Farah / J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 B. McLachlan / H. Chan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Farah / J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. McLachlan / H. Chan 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 R. Farah / J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 6-5 → 7-5 B. McLachlan / H. Chan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-5 → 6-5 R. Farah / J. Ostapenko 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 5-5 B. McLachlan / H. Chan 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 R. Farah / J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 B. McLachlan / H. Chan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 R. Farah / J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 B. McLachlan / H. Chan 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 R. Farah / J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 B. McLachlan / H. Chan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 1-2 R. Farah / J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 B. McLachlan / H. Chan 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon N. Mahut / E. Roger-Vasselin [12] N. Mahut / E. Roger-Vasselin [12] 6 6 7 7 6 H. Hach Verdugo / P. Oswald H. Hach Verdugo / P. Oswald 7 7 6 6 4 Vincitore: N. Mahut E. Roger-Vasselin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-4 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 H. Hach Verdugo / P. Oswald 15-0 ace 30-0 40-0 5-3 → 5-4 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 H. Hach Verdugo / P. Oswald 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-2 → 4-3 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-2 → 4-2 H. Hach Verdugo / P. Oswald 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 H. Hach Verdugo / P. Oswald 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 H. Hach Verdugo / P. Oswald 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 5-1* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 H. Hach Verdugo / P. Oswald 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 H. Hach Verdugo / P. Oswald 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 5-4 → 5-5 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-4 → 5-4 H. Hach Verdugo / P. Oswald 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 H. Hach Verdugo / P. Oswald 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 H. Hach Verdugo / P. Oswald 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-1 → 2-1 H. Hach Verdugo / P. Oswald 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 H. Hach Verdugo / P. Oswald 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 H. Hach Verdugo / P. Oswald 15-0 ace 30-0 40-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 H. Hach Verdugo / P. Oswald 0-15 3-3 → 3-4 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 H. Hach Verdugo / P. Oswald 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 H. Hach Verdugo / P. Oswald 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 H. Hach Verdugo / P. Oswald 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1*-3 df 1-5* 2*-5 2*-6 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 H. Hach Verdugo / P. Oswald 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 H. Hach Verdugo / P. Oswald 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 5-4 → 5-5 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 H. Hach Verdugo / P. Oswald 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 H. Hach Verdugo / P. Oswald 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 H. Hach Verdugo / P. Oswald 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 H. Hach Verdugo / P. Oswald 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-0 → 1-1 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 ace 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 H. Hach Verdugo / P. Oswald 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 H. Hach Verdugo / P. Oswald 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 15-30 df 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-4 → 4-4 H. Hach Verdugo / P. Oswald 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 H. Hach Verdugo / P. Oswald 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 ace 1-2 → 2-2 H. Hach Verdugo / P. Oswald 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 H. Hach Verdugo / P. Oswald 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

N. Mahut/ E. Roger-Vasselinvs H. Hach Verdugo/ P. Oswald

M. McDonald / B. Van De Zandschulp vs J. Peers / F. Polasek



Slam Wimbledon M. McDonald / B. Van De Zandschulp M. McDonald / B. Van De Zandschulp 6 6 5 3 2 J. Peers / F. Polasek [7] J. Peers / F. Polasek [7] 4 4 7 6 6 Vincitore: J. Peers F. Polasek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 2-6 J. Peers / F. Polasek 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-5 → 2-6 M. McDonald / B. Van De Zandschulp 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 2-5 J. Peers / F. Polasek 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-3 → 2-4 M. McDonald / B. Van De Zandschulp 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 2-2 → 2-3 J. Peers / F. Polasek 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 M. McDonald / B. Van De Zandschulp 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 2-1 J. Peers / F. Polasek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. McDonald / B. Van De Zandschulp 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 J. Peers / F. Polasek 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-5 → 3-6 M. McDonald / B. Van De Zandschulp 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 J. Peers / F. Polasek 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. McDonald / B. Van De Zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 J. Peers / F. Polasek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. McDonald / B. Van De Zandschulp 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Peers / F. Polasek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. McDonald / B. Van De Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Peers / F. Polasek 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 M. McDonald / B. Van De Zandschulp 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 J. Peers / F. Polasek 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. McDonald / B. Van De Zandschulp 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 J. Peers / F. Polasek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. McDonald / B. Van De Zandschulp 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 J. Peers / F. Polasek 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. McDonald / B. Van De Zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Peers / F. Polasek 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 M. McDonald / B. Van De Zandschulp 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-2 → 2-2 J. Peers / F. Polasek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. McDonald / B. Van De Zandschulp 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Peers / F. Polasek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. McDonald / B. Van De Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 J. Peers / F. Polasek 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 M. McDonald / B. Van De Zandschulp 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 ace 4-3 → 5-3 J. Peers / F. Polasek 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 M. McDonald / B. Van De Zandschulp 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 J. Peers / F. Polasek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 M. McDonald / B. Van De Zandschulp 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Peers / F. Polasek 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 M. McDonald / B. Van De Zandschulp 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 J. Peers / F. Polasek 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. McDonald / B. Van De Zandschulp 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 J. Peers / F. Polasek 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 M. McDonald / B. Van De Zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 J. Peers / F. Polasek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. McDonald / B. Van De Zandschulp 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 3-2 → 4-2 J. Peers / F. Polasek 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 M. McDonald / B. Van De Zandschulp 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 J. Peers / F. Polasek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 M. McDonald / B. Van De Zandschulp 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 1-1 J. Peers / F. Polasek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon A. Barnett / O. Nicholls A. Barnett / O. Nicholls None 6 4 6 N. Kichenok / R. Olaru [15] • N. Kichenok / R. Olaru [15] None 3 6 7 Vincitore: N. Kichenok R. Olaru Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 N. Kichenok / R. Olaru None-None 6-7 A. Barnett / O. Nicholls None-None 0-1 1-1 2-1 2-2 2-3 2-4 df 3-4 3-5 3-6 3-7 4-7 4-8 4-9 5-9 6-6 → 6-7 A. Barnett / O. Nicholls 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 N. Kichenok / R. Olaru 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 A. Barnett / O. Nicholls 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-5 → 5-5 N. Kichenok / R. Olaru 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. Barnett / O. Nicholls 40-A df 4-3 → 4-4 N. Kichenok / R. Olaru 4-4 A. Barnett / O. Nicholls 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 4-3 → 4-4 N. Kichenok / R. Olaru 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Barnett / O. Nicholls 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 N. Kichenok / R. Olaru 0-15 0-30 0-40 df 1-3 → 2-3 A. Barnett / O. Nicholls 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 N. Kichenok / R. Olaru 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 A. Barnett / O. Nicholls 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 N. Kichenok / R. Olaru 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Barnett / O. Nicholls 30-40 df 4-5 → 4-6 N. Kichenok / R. Olaru 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 3-5 → 4-5 A. Barnett / O. Nicholls 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 N. Kichenok / R. Olaru 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-4 → 2-5 A. Barnett / O. Nicholls 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-3 → 2-4 N. Kichenok / R. Olaru 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Barnett / O. Nicholls 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 N. Kichenok / R. Olaru 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 0-2 → 1-2 A. Barnett / O. Nicholls 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 N. Kichenok / R. Olaru 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Barnett / O. Nicholls 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 ace df A-40 ace 5-3 → 6-3 N. Kichenok / R. Olaru 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 A. Barnett / O. Nicholls 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 3-3 → 4-3 N. Kichenok / R. Olaru 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-A 2-3 → 3-3 A. Barnett / O. Nicholls 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 N. Kichenok / R. Olaru 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 A. Barnett / O. Nicholls 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 1-1 → 1-2 N. Kichenok / R. Olaru 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 A. Barnett / O. Nicholls 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0

A. Barnett/ O. Nichollsvs N. Kichenok/ R. Olaru

L. Djere / D. Lajovic vs K. Majchrzak / J. Zielinski



Slam Wimbledon K. Majchrzak / J. Zielinski K. Majchrzak / J. Zielinski 5 5 7 6 6 L. Djere / D. Lajovic L. Djere / D. Lajovic 7 7 5 3 4 Vincitore: K. Majchrzak J. Zielinski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-4 K. Majchrzak / J. Zielinski 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 L. Djere / D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 K. Majchrzak / J. Zielinski 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 L. Djere / D. Lajovic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 K. Majchrzak / J. Zielinski 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 4-2 L. Djere / D. Lajovic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 K. Majchrzak / J. Zielinski 0-15 0-30 0-40 3-0 → 3-1 L. Djere / D. Lajovic 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 K. Majchrzak / J. Zielinski 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 L. Djere / D. Lajovic 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 K. Majchrzak / J. Zielinski 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 L. Djere / D. Lajovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 K. Majchrzak / J. Zielinski 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 L. Djere / D. Lajovic 15-0 ace 30-0 40-0 4-1 → 4-2 K. Majchrzak / J. Zielinski 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 L. Djere / D. Lajovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 K. Majchrzak / J. Zielinski 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 2-0 → 3-0 L. Djere / D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 K. Majchrzak / J. Zielinski 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 L. Djere / D. Lajovic 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 K. Majchrzak / J. Zielinski 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 L. Djere / D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 K. Majchrzak / J. Zielinski 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 L. Djere / D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 K. Majchrzak / J. Zielinski 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 L. Djere / D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 K. Majchrzak / J. Zielinski 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Djere / D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-1 → 2-2 K. Majchrzak / J. Zielinski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Djere / D. Lajovic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 K. Majchrzak / J. Zielinski 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 L. Djere / D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-6 → 5-7 K. Majchrzak / J. Zielinski 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 5-5 → 5-6 L. Djere / D. Lajovic 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 5-5 K. Majchrzak / J. Zielinski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 L. Djere / D. Lajovic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-4 → 3-5 K. Majchrzak / J. Zielinski 15-0 ace 30-0 40-0 2-4 → 3-4 L. Djere / D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-3 → 2-4 K. Majchrzak / J. Zielinski 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 L. Djere / D. Lajovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 K. Majchrzak / J. Zielinski 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 0-2 → 1-2 L. Djere / D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 K. Majchrzak / J. Zielinski 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 L. Djere / D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 5-7 K. Majchrzak / J. Zielinski 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 5-6 L. Djere / D. Lajovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 K. Majchrzak / J. Zielinski 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 L. Djere / D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-2 → 5-3 K. Majchrzak / J. Zielinski 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 L. Djere / D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-1 → 4-2 K. Majchrzak / J. Zielinski 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 L. Djere / D. Lajovic 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 30-40 2-1 → 3-1 K. Majchrzak / J. Zielinski 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Djere / D. Lajovic 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 K. Majchrzak / J. Zielinski 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

L. Kubot / S. Walkow vs I. Dodig / A. Krajicek



Slam Wimbledon L. Kubot / S. Walkow L. Kubot / S. Walkow 15 6 3 1 I. Dodig / A. Krajicek [8] • I. Dodig / A. Krajicek [8] 30 7 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 I. Dodig / A. Krajicek 15-0 30-0 30-15 1-2 L. Kubot / S. Walkow 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 I. Dodig / A. Krajicek 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 L. Kubot / S. Walkow 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 I. Dodig / A. Krajicek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 3-5 → 3-6 L. Kubot / S. Walkow 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 I. Dodig / A. Krajicek 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 L. Kubot / S. Walkow 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 I. Dodig / A. Krajicek 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 L. Kubot / S. Walkow 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 I. Dodig / A. Krajicek 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Kubot / S. Walkow 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 I. Dodig / A. Krajicek 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 ace 1*-3 df 2-3* 3-3* 3*-4 ace 4*-4 5-4* ace 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 I. Dodig / A. Krajicek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 L. Kubot / S. Walkow 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 5-5 → 6-5 I. Dodig / A. Krajicek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 L. Kubot / S. Walkow 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 I. Dodig / A. Krajicek 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 L. Kubot / S. Walkow 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 I. Dodig / A. Krajicek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-2 → 3-3 L. Kubot / S. Walkow 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 I. Dodig / A. Krajicek 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Kubot / S. Walkow 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 I. Dodig / A. Krajicek 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Kubot / S. Walkow 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon G. Dabrowski / G. Olmos [3] G. Dabrowski / G. Olmos [3] 7 3 6 M. Kostyuk / T. Martincova M. Kostyuk / T. Martincova 5 6 3 Vincitore: G. Dabrowski G. Olmos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 G. Dabrowski / G. Olmos 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 M. Kostyuk / T. Martincova 15-0 30-0 ace 5-2 → 5-3 G. Dabrowski / G. Olmos 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 M. Kostyuk / T. Martincova 0-15 15-30 df 15-40 3-2 → 4-2 G. Dabrowski / G. Olmos 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Kostyuk / T. Martincova 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 G. Dabrowski / G. Olmos 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Kostyuk / T. Martincova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 G. Dabrowski / G. Olmos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Kostyuk / T. Martincova 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 G. Dabrowski / G. Olmos 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 M. Kostyuk / T. Martincova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 G. Dabrowski / G. Olmos 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 M. Kostyuk / T. Martincova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 G. Dabrowski / G. Olmos 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 M. Kostyuk / T. Martincova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 G. Dabrowski / G. Olmos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Kostyuk / T. Martincova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 G. Dabrowski / G. Olmos 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 M. Kostyuk / T. Martincova 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 G. Dabrowski / G. Olmos 0-15 df 0-30 15-30 15-40 5-4 → 5-5 M. Kostyuk / T. Martincova 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-3 → 5-4 G. Dabrowski / G. Olmos 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 M. Kostyuk / T. Martincova 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 G. Dabrowski / G. Olmos 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Kostyuk / T. Martincova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 G. Dabrowski / G. Olmos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Kostyuk / T. Martincova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 G. Dabrowski / G. Olmos 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Kostyuk / T. Martincova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

G. Dabrowski/ G. Olmosvs M. Kostyuk/ T. Martincova

D. Hidalgo / C. Rodriguez vs A. Bedene / S. Kwon



Slam Wimbledon A. Bedene / S. Kwon A. Bedene / S. Kwon 6 6 3 D. Hidalgo / C. Rodriguez D. Hidalgo / C. Rodriguez 7 7 6 Vincitore: D. Hidalgo C. Rodriguez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 D. Hidalgo / C. Rodriguez 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Bedene / S. Kwon 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 D. Hidalgo / C. Rodriguez 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Bedene / S. Kwon 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 D. Hidalgo / C. Rodriguez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Bedene / S. Kwon 30-0 40-0 1-2 → 2-2 D. Hidalgo / C. Rodriguez 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Bedene / S. Kwon 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 D. Hidalgo / C. Rodriguez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* df 3*-5 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 D. Hidalgo / C. Rodriguez 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Bedene / S. Kwon 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 5-5 → 6-5 D. Hidalgo / C. Rodriguez 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Bedene / S. Kwon 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 D. Hidalgo / C. Rodriguez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Bedene / S. Kwon 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Hidalgo / C. Rodriguez 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 2-3 → 3-3 A. Bedene / S. Kwon 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7

M. Pavic / S. Mirza vs D. Vega Hernandez / N. Dzalamidze



Slam Wimbledon M. Pavic / S. Mirza [6] M. Pavic / S. Mirza [6] None 6 3 7 D. Vega Hernandez / N. Dzalamidze • D. Vega Hernandez / N. Dzalamidze None 4 6 6 Vincitore: M. Pavic S. Mirza Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 D. Vega Hernandez / N. Dzalamidze None-None 7-6 M. Pavic / S. Mirza None-None 1-0 2-0 2-1 3-1 3-2 4-2 5-2 6-2 ace 6-3 7-3 df 8-3 9-3 6-6 → 7-6 D. Vega Hernandez / N. Dzalamidze 15-0 30-0 40-0 40-15 df 6-5 → 6-6 M. Pavic / S. Mirza 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 D. Vega Hernandez / N. Dzalamidze 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace df A-40 40-40 ace df A-40 40-40 ace df 40-A 40-40 ace df A-40 40-40 ace df A-40 5-4 → 5-5 M. Pavic / S. Mirza 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 D. Vega Hernandez / N. Dzalamidze 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Pavic / S. Mirza 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 D. Vega Hernandez / N. Dzalamidze 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-2 → 3-3 M. Pavic / S. Mirza 40-15 2-2 → 3-2 D. Vega Hernandez / N. Dzalamidze ace 3-2 M. Pavic / S. Mirza 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 D. Vega Hernandez / N. Dzalamidze 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 M. Pavic / S. Mirza 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Vega Hernandez / N. Dzalamidze 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Pavic / S. Mirza 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Vega Hernandez / N. Dzalamidze 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 M. Pavic / S. Mirza 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 D. Vega Hernandez / N. Dzalamidze 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Pavic / S. Mirza 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 D. Vega Hernandez / N. Dzalamidze 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 M. Pavic / S. Mirza 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Vega Hernandez / N. Dzalamidze 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Pavic / S. Mirza 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Vega Hernandez / N. Dzalamidze 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Pavic / S. Mirza 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 D. Vega Hernandez / N. Dzalamidze 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 5-3 → 5-4 M. Pavic / S. Mirza 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 D. Vega Hernandez / N. Dzalamidze 0-15 df 0-30 0-40 15-40 df 3-3 → 4-3 M. Pavic / S. Mirza 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-3 → 3-3 D. Vega Hernandez / N. Dzalamidze 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 M. Pavic / S. Mirza 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 1-2 → 1-3 D. Vega Hernandez / N. Dzalamidze 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Pavic / S. Mirza 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 D. Vega Hernandez / N. Dzalamidze 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

R. Matos / L. Kichenok vs B. Soares / B. Haddad Maia



Slam Wimbledon R. Matos / L. Kichenok R. Matos / L. Kichenok 6 3 B. Soares / B. Haddad Maia B. Soares / B. Haddad Maia 7 6 Vincitore: B. Soares B. Haddad Maia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Matos / L. Kichenok 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 3-5 → 3-6 B. Soares / B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 R. Matos / L. Kichenok 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 B. Soares / B. Haddad Maia 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-3 → 2-4 R. Matos / L. Kichenok 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 B. Soares / B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 R. Matos / L. Kichenok 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 B. Soares / B. Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 0-2 R. Matos / L. Kichenok 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 df 6-6 → 6-7 R. Matos / L. Kichenok 15-0 30-0 ace 40-15 5-6 → 6-6 B. Soares / B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 R. Matos / L. Kichenok 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 B. Soares / B. Haddad Maia 15-0 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 df 3-5 → 4-5 R. Matos / L. Kichenok 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 B. Soares / B. Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 R. Matos / L. Kichenok 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 B. Soares / B. Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 R. Matos / L. Kichenok 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 B. Soares / B. Haddad Maia 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Matos / L. Kichenok 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Soares / B. Haddad Maia 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

Court 15 – Ore: 12:00am

S. Aoyama / H. Chan vs N. Bains / M. Lumsden



Slam Wimbledon S. Aoyama / H. Chan [8] S. Aoyama / H. Chan [8] 6 6 N. Bains / M. Lumsden N. Bains / M. Lumsden 1 4 Vincitore: S. Aoyama H. Chan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Aoyama / H. Chan 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 N. Bains / M. Lumsden 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 S. Aoyama / H. Chan 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 5-3 N. Bains / M. Lumsden 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 S. Aoyama / H. Chan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 N. Bains / M. Lumsden 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 df 2-2 → 3-2 S. Aoyama / H. Chan 30-0 40-0 1-2 → 2-2 N. Bains / M. Lumsden 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 S. Aoyama / H. Chan 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 N. Bains / M. Lumsden 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 S. Aoyama / H. Chan 15-0 15-15 30-15 40-40 A-40 5-1 → 6-1 N. Bains / M. Lumsden 15-0 15-15 15-30 15-40 A-40 5-0 → 5-1 S. Aoyama / H. Chan 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 N. Bains / M. Lumsden 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-0 → 4-0 S. Aoyama / H. Chan 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 N. Bains / M. Lumsden 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-A df 1-0 → 2-0 S. Aoyama / H. Chan 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 1-0

W. Blumberg / C. Ruud vs N. Barrientos / M. Reyes-Varela



Slam Wimbledon W. Blumberg / C. Ruud W. Blumberg / C. Ruud 4 6 7 2 7 N. Barrientos / M. Reyes-Varela N. Barrientos / M. Reyes-Varela 6 3 6 6 6 Vincitore: W. Blumberg C. Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 ace 3-0* ace 4-0* 4*-1 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 7-4* 7-5* 7*-6 8*-6 9-6* 9-7* 6-6 → 7-6 W. Blumberg / C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 N. Barrientos / M. Reyes-Varela 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 W. Blumberg / C. Ruud 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 5-5 N. Barrientos / M. Reyes-Varela 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 W. Blumberg / C. Ruud 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 4-4 N. Barrientos / M. Reyes-Varela 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-3 → 3-4 W. Blumberg / C. Ruud 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 N. Barrientos / M. Reyes-Varela 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 W. Blumberg / C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 N. Barrientos / M. Reyes-Varela 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 W. Blumberg / C. Ruud 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 N. Barrientos / M. Reyes-Varela 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 W. Blumberg / C. Ruud 0-15 0-30 df 2-5 → 2-6 N. Barrientos / M. Reyes-Varela 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 W. Blumberg / C. Ruud 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 N. Barrientos / M. Reyes-Varela 40-30 A-40 2-2 → 2-3 W. Blumberg / C. Ruud 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 N. Barrientos / M. Reyes-Varela 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 W. Blumberg / C. Ruud 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Barrientos / M. Reyes-Varela 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* ace 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 N. Barrientos / M. Reyes-Varela 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 W. Blumberg / C. Ruud 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 N. Barrientos / M. Reyes-Varela 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 W. Blumberg / C. Ruud 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-4 → 5-4 N. Barrientos / M. Reyes-Varela 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 4-3 → 4-4 W. Blumberg / C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 N. Barrientos / M. Reyes-Varela 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 W. Blumberg / C. Ruud 2-2 → 3-2 N. Barrientos / M. Reyes-Varela 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 W. Blumberg / C. Ruud 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 2-1 N. Barrientos / M. Reyes-Varela 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 W. Blumberg / C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Barrientos / M. Reyes-Varela 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 W. Blumberg / C. Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 N. Barrientos / M. Reyes-Varela 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 4-2 → 4-3 W. Blumberg / C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 N. Barrientos / M. Reyes-Varela 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 W. Blumberg / C. Ruud 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 2-1 → 3-1 N. Barrientos / M. Reyes-Varela 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 W. Blumberg / C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 N. Barrientos / M. Reyes-Varela 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 W. Blumberg / C. Ruud 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 df 4-5 → 4-6 N. Barrientos / M. Reyes-Varela 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 W. Blumberg / C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 N. Barrientos / M. Reyes-Varela 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 W. Blumberg / C. Ruud 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 N. Barrientos / M. Reyes-Varela 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 W. Blumberg / C. Ruud 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 N. Barrientos / M. Reyes-Varela 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 W. Blumberg / C. Ruud 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 N. Barrientos / M. Reyes-Varela 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon A. Nedovyesov / A. Qureshi A. Nedovyesov / A. Qureshi None 6 6 3 R. Matos / D. Vega Hernandez [16] • R. Matos / D. Vega Hernandez [16] None 3 7 5 Vincitore: R. Matos D. Vega Hernandez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 R. Matos / D. Vega Hernandez None-None 3-5 R. Matos / D. Vega Hernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-4 → 3-5 A. Nedovyesov / A. Qureshi 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 R. Matos / D. Vega Hernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 A. Nedovyesov / A. Qureshi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 R. Matos / D. Vega Hernandez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Nedovyesov / A. Qureshi 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-2 → 1-2 R. Matos / D. Vega Hernandez 40-0 0-1 → 0-2 A. Nedovyesov / A. Qureshi 0-15 0-30 15-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 A. Nedovyesov / A. Qureshi 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 R. Matos / D. Vega Hernandez 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Nedovyesov / A. Qureshi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 R. Matos / D. Vega Hernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Nedovyesov / A. Qureshi 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 R. Matos / D. Vega Hernandez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Nedovyesov / A. Qureshi 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 R. Matos / D. Vega Hernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Nedovyesov / A. Qureshi 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Matos / D. Vega Hernandez 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Nedovyesov / A. Qureshi 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 R. Matos / D. Vega Hernandez 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Nedovyesov / A. Qureshi 15-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 R. Matos / D. Vega Hernandez 15-0 30-0 5-2 → 5-3 A. Nedovyesov / A. Qureshi 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 R. Matos / D. Vega Hernandez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 A. Nedovyesov / A. Qureshi 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 R. Matos / D. Vega Hernandez 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 A. Nedovyesov / A. Qureshi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Matos / D. Vega Hernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Nedovyesov / A. Qureshi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

A. Nedovyesov/ A. Qureshivs R. Matos/ D. Vega Hernandez

J. Kubler vs D. Novak



Slam Wimbledon D. Novak D. Novak 3 4 4 J. Kubler J. Kubler 6 6 6 Vincitore: J. Kubler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. Kubler 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 D. Novak 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 4-5 J. Kubler 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 D. Novak 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 J. Kubler 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 D. Novak 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Kubler 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 D. Novak 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 J. Kubler 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 D. Novak 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Kubler 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 D. Novak 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 J. Kubler 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 D. Novak 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-4 → 3-4 J. Kubler 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-3 → 2-4 D. Novak 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 J. Kubler 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 D. Novak 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 J. Kubler 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 D. Novak 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Kubler 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 3-5 → 3-6 D. Novak 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 2-5 → 3-5 J. Kubler 15-0 30-0 ace 40-0 2-4 → 2-5 D. Novak 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 J. Kubler 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Novak 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 J. Kubler 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Novak 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Kubler 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

M. Gonzalez / K. Christian vs E. Roger-Vasselin / A. Cornet



Slam Wimbledon M. Gonzalez / K. Christian M. Gonzalez / K. Christian None 7 6 E. Roger-Vasselin / A. Cornet E. Roger-Vasselin / A. Cornet None* 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tiebreak None-None* 6-6 M. Gonzalez / K. Christian 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 6-5 → 6-6 E. Roger-Vasselin / A. Cornet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 M. Gonzalez / K. Christian 0-15 15-15 30-15 4-5 → 5-5 E. Roger-Vasselin / A. Cornet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 M. Gonzalez / K. Christian 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 E. Roger-Vasselin / A. Cornet 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 2-4 → 3-4 M. Gonzalez / K. Christian 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 E. Roger-Vasselin / A. Cornet 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Gonzalez / K. Christian 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 E. Roger-Vasselin / A. Cornet 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 M. Gonzalez / K. Christian 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 E. Roger-Vasselin / A. Cornet 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* df 6-6 → 7-6 E. Roger-Vasselin / A. Cornet 0-15 15-15 30-15 40-15 df 6-5 → 6-6 M. Gonzalez / K. Christian 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 E. Roger-Vasselin / A. Cornet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Gonzalez / K. Christian 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 E. Roger-Vasselin / A. Cornet 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 M. Gonzalez / K. Christian 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 E. Roger-Vasselin / A. Cornet 15-0 30-0 3-2 → 3-3 M. Gonzalez / K. Christian 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 E. Roger-Vasselin / A. Cornet 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 1-2 → 2-2 M. Gonzalez / K. Christian 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 E. Roger-Vasselin / A. Cornet 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Gonzalez / K. Christian 15-0 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

M. Purcell / S. Sanders vs F. Polasek / A. Klepac



Slam Wimbledon M. Purcell / S. Sanders M. Purcell / S. Sanders 30 4 F. Polasek / A. Klepac [8] • F. Polasek / A. Klepac [8] 15 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 F. Polasek / A. Klepac 0-15 15-15 15-30 4-3 M. Purcell / S. Sanders 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 F. Polasek / A. Klepac 0-15 15-15 30-15 40-30 ace 3-2 → 3-3 M. Purcell / S. Sanders 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 3-2 F. Polasek / A. Klepac 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Purcell / S. Sanders 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Polasek / A. Klepac 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 M. Purcell / S. Sanders 15-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon M. Frech / B. Haddad Maia M. Frech / B. Haddad Maia 6 5 6 V. Kuzmova / A. Rus V. Kuzmova / A. Rus 4 7 3 Vincitore: M. Frech B. Haddad Maia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 V. Kuzmova / A. Rus 0-15 0-30 0-40 df 5-3 → 6-3 M. Frech / B. Haddad Maia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-3 → 5-3 V. Kuzmova / A. Rus 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 M. Frech / B. Haddad Maia 40-30 3-2 → 4-2 V. Kuzmova / A. Rus 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 M. Frech / B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 V. Kuzmova / A. Rus 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 M. Frech / B. Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 V. Kuzmova / A. Rus 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Frech / B. Haddad Maia 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 5-6 → 5-7 V. Kuzmova / A. Rus 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 M. Frech / B. Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 5-4 → 5-5 V. Kuzmova / A. Rus 15-0 ace 30-0 40-0 5-3 → 5-4 M. Frech / B. Haddad Maia 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 V. Kuzmova / A. Rus 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-2 → 4-3 M. Frech / B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 V. Kuzmova / A. Rus 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 M. Frech / B. Haddad Maia 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 V. Kuzmova / A. Rus 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Frech / B. Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 V. Kuzmova / A. Rus 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Frech / B. Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 ace 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 5-4 → 6-4 V. Kuzmova / A. Rus 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. Frech / B. Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 V. Kuzmova / A. Rus 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 M. Frech / B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 V. Kuzmova / A. Rus 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 M. Frech / B. Haddad Maia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 V. Kuzmova / A. Rus 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Frech / B. Haddad Maia 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 V. Kuzmova / A. Rus 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

M. Frech/ B. Haddad Maiavs V. Kuzmova/ A. Rus

E. Cocciaretto / V. Tomova vs N. Melichar-Martinez / E. Perez



Slam Wimbledon E. Cocciaretto / V. Tomova E. Cocciaretto / V. Tomova 4 4 N. Melichar-Martinez / E. Perez [10] N. Melichar-Martinez / E. Perez [10] 6 6 Vincitore: N. Melichar-Martinez E. Perez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 E. Cocciaretto / V. Tomova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 N. Melichar-Martinez / E. Perez 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 E. Cocciaretto / V. Tomova 15-0 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 N. Melichar-Martinez / E. Perez 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 E. Cocciaretto / V. Tomova 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 4-2 N. Melichar-Martinez / E. Perez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-1 → 4-1 E. Cocciaretto / V. Tomova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 N. Melichar-Martinez / E. Perez 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 1-1 → 2-1 E. Cocciaretto / V. Tomova 15-0 30-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 N. Melichar-Martinez / E. Perez 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 E. Cocciaretto / V. Tomova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 N. Melichar-Martinez / E. Perez 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 E. Cocciaretto / V. Tomova 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 N. Melichar-Martinez / E. Perez 30-15 40-30 3-3 → 3-4 N. Melichar-Martinez / E. Perez 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 1-3 E. Cocciaretto / V. Tomova 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 N. Melichar-Martinez / E. Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 E. Cocciaretto / V. Tomova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 N. Melichar-Martinez / E. Perez 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

A. Fery / F. Gill vs K. Krawietz / A. Mies



Slam Wimbledon A. Fery / F. Gill A. Fery / F. Gill 6 3 4 K. Krawietz / A. Mies [11] K. Krawietz / A. Mies [11] 7 6 6 Vincitore: K. Krawietz A. Mies Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Fery / F. Gill 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 4-5 → 4-6 K. Krawietz / A. Mies 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-4 → 4-5 A. Fery / F. Gill 0-15 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 K. Krawietz / A. Mies 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Fery / F. Gill 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 K. Krawietz / A. Mies 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 A. Fery / F. Gill 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 K. Krawietz / A. Mies 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 1-2 A. Fery / F. Gill 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 K. Krawietz / A. Mies 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Fery / F. Gill 0-15 0-30 15-30 30-30 15-30 ace 30-30 30-40 3-5 → 3-6 K. Krawietz / A. Mies 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 A. Fery / F. Gill 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 K. Krawietz / A. Mies 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace df A-40 ace 2-3 → 2-4 A. Fery / F. Gill 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 K. Krawietz / A. Mies 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Fery / F. Gill 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 1-2 K. Krawietz / A. Mies 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Fery / F. Gill 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* ace 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 A. Fery / F. Gill 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 K. Krawietz / A. Mies 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Fery / F. Gill 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 4-5 → 5-5 K. Krawietz / A. Mies 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 A. Fery / F. Gill 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 K. Krawietz / A. Mies 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 A. Fery / F. Gill 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 2-3 → 3-3 K. Krawietz / A. Mies 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Fery / F. Gill 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace ace 1-2 → 2-2 K. Krawietz / A. Mies 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Fery / F. Gill 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 K. Krawietz / A. Mies 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

M. Middelkoop / E. Perez vs S. Gonzalez / Z. Yang



Slam Wimbledon M. Middelkoop / E. Perez M. Middelkoop / E. Perez 6 7 S. Gonzalez / Z. Yang S. Gonzalez / Z. Yang 2 5 Vincitore: M. Middelkoop E. Perez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Middelkoop / E. Perez 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 S. Gonzalez / Z. Yang 0-15 df 0-30 0-40 5-5 → 6-5 M. Middelkoop / E. Perez 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 5-5 S. Gonzalez / Z. Yang 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 4-4 → 4-5 M. Middelkoop / E. Perez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-4 → 4-4 S. Gonzalez / Z. Yang 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Middelkoop / E. Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 S. Gonzalez / Z. Yang 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 M. Middelkoop / E. Perez 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Gonzalez / Z. Yang 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 1-2 M. Middelkoop / E. Perez 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Gonzalez / Z. Yang 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Middelkoop / E. Perez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 S. Gonzalez / Z. Yang 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 5-2 M. Middelkoop / E. Perez 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 S. Gonzalez / Z. Yang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 M. Middelkoop / E. Perez 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A A-40 2-1 → 3-1 S. Gonzalez / Z. Yang 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 M. Middelkoop / E. Perez 30-0 30-15 df 40-30 0-1 → 1-1 S. Gonzalez / Z. Yang 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

To be arranged 1 – Ore:

M. Venus / A. Rosolska vs J. Murray / V. Williams