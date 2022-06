Wimbledon: Alejandro Davidovich Fokina prende un punto di penalità sul match point nel tiebreak del quinto set

Alejandro Davidovich Fokina, 22enne spagnolo, ha giocato mercoledì un’epica seconda partita consecutiva a Wimbledon, ma dopo aver superato il polacco Hubert Hurkacz al primo turno, non è riuscito a fare lo stesso nel secondo incontro ed è finito eliminato dal ceco Jiri Vesely, per 6-3, 5-7, 6-7(3), 6-3 7-6(10-7). Solo che il tratto finale della partita è stato ancora più drammatico di quanto si possa immaginare, anche per gli standard dello spagnolo.

Davidovich ha lanciato una palla fuori dal campo, in preda alla rabbia, dopo aver mancato il punto che ha dato a Vesely il vantaggio del 9-7 nel tie-break decisivo e, dato che aveva già ricevuto un warning , non ha dato all’arbitro portoghese Carlos Ramos altra scelta se non quella di dargli un secondo avvertimento e il conseguente punto di penalità che ha chiuso in questo modo la combattuta partita.