Giochi del Mediterraneo: Passaro e Brancaccio in semifinale, Zantedeschi eliminata ai quarti

Si sono allineati alle semifinali i due tabelloni di singolare dei Giochi del Mediterraneo 2022 in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Orano (Algeria). Nella giornata di ieri, due nostri portacolori hanno strappato il pass per il penultimo round della manifestazione.

Francesco Passaro, seconda testa di serie del draw maschile, ha sconfitto per 6-1 1-6 6-1 il cipriota Chrysochos (n.663 ATP) e se la vedrà ora col marocchino Benchetrit (n.454 ATP), il quale ha prevalso sullo spagnolo Lopez San Martin. Nel tabellone femminile, avanza Nuria Brancaccio grazie al 6-1 6-4 rifilato alla turca Sonmez (n.506 WTA) mentre non c’è stato nulla da fare per Aurora Zantedeschi, sconfitta nettamente dalla n.2 del seeding Maristany Zuleta (n.302 WTA) col punteggio di 6-0 6-1.

QUARTI DI FINALE

Francesco PASSARO b. Petros CHRYSOCHOS 6-1 1-6 6-1

SEMIFINALE

Elliot BENCHETRIT – Francesco PASSARO

QUARTI DI FINALE

Nuria BRANCACCIO b. Zeynep SONMEZ 6-1 6-4

Guiomar MARISTANY ZULETA b. Aurora ZANTEDESCHI 6-0 6-1

SEMIFINALE

Nuria BRANCACCIO – Jessica BOUZAS MANEIRO