WTA 500 Eastbourne e WTA 250 Bad Homburg: Petra Kvitova vince ad Eastbourne. Caroline Garcia vince in Germania

Caroline Garcia ha rimontato Bianca Andreescu ed ha vinto la finale 6(5)-7, 6-4, 6-4 in 2 ore e 47 minuti al WTA di Bad Homburg. La francese ha ribaltato la partita quando la Andreescu conduceva 4-2 nel secondo set, a soli due giochi dal trofeo. Caroline ha vinto tre finali su campi in erba in carriera, dopo aver sollevato il suo ultimo trofeo a Nottingham nel 2019. Garcia andrà a Wimbledon con la fiducia di aver conquistato un titolo.

WTA 500 Eastbourne (Regno Unito) – Finali, erba

WTA Eastbourne Petra Kvitova [14] Petra Kvitova [14] 6 6 Jelena Ostapenko [8] Jelena Ostapenko [8] 3 2 Vincitore: P. Kvitova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Petra Kvitova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Petra Kvitova 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Petra Kvitova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Petra Kvitova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Petra Kvitova 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Jelena Ostapenko 0-15 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Petra Kvitova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Jelena Ostapenko 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Petra Kvitova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Petra Kvitova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Petra Kvitova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(14) Petra Kvitovavs (8) Jelena Ostapenko

Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko vs Aleksandra Krunic / Magda Linette



Il match deve ancora iniziare

WTA 250 Bad Homburg (Germania) Finali, erba

Centre Court – ore 11:00

Oksana Kalashnikova / Ingrid Neel vs (2) Alicja Rosolska / (2) Erin Routliffe



WTA Bad Homburg Oksana Kalashnikova / Ingrid Neel Oksana Kalashnikova / Ingrid Neel 3 2 Alicja Rosolska / Erin Routliffe [2] Alicja Rosolska / Erin Routliffe [2] 6 6 Vincitori: A. Rosolska / E. Routliffe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Alicja Rosolska / Erin Routliffe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 2-5 → 2-6 Oksana Kalashnikova / Ingrid Neel 0-15 0-30 0-40 15-40 df 2-4 → 2-5 Alicja Rosolska / Erin Routliffe 15-0 15-15 30-15 df 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Oksana Kalashnikova / Ingrid Neel 15-0 30-0 40-0 df 1-3 → 2-3 Alicja Rosolska / Erin Routliffe 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-3 → 1-3 Oksana Kalashnikova / Ingrid Neel 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Alicja Rosolska / Erin Routliffe 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Oksana Kalashnikova / Ingrid Neel 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Alicja Rosolska / Erin Routliffe 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-5 → 3-6 Oksana Kalashnikova / Ingrid Neel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 df 2-5 → 3-5 Alicja Rosolska / Erin Routliffe 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Oksana Kalashnikova / Ingrid Neel 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Alicja Rosolska / Erin Routliffe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 1-3 → 2-3 Oksana Kalashnikova / Ingrid Neel 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Alicja Rosolska / Erin Routliffe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 df 40-40 1-1 → 1-2 Oksana Kalashnikova / Ingrid Neel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Alicja Rosolska / Erin Routliffe 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Bianca Andreescu vs Caroline Garcia Non prima 13:30



WTA Bad Homburg Bianca Andreescu Bianca Andreescu 7 4 4 Caroline Garcia Caroline Garcia 6 6 6 Vincitore: C. Garcia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Caroline Garcia 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Bianca Andreescu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Caroline Garcia 15-0 30-0 df 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Bianca Andreescu 15-0 15-15 30-15 df 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Caroline Garcia 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Bianca Andreescu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 2-2 → 2-3 Caroline Garcia 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Bianca Andreescu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-0 → 2-1 Caroline Garcia 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Bianca Andreescu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Caroline Garcia 15-0 df 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Bianca Andreescu 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Caroline Garcia 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Bianca Andreescu 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 Caroline Garcia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 3-2 → 4-2 Bianca Andreescu 15-0 15-15 30-15 40-15 df 40-30 2-2 → 3-2 Caroline Garcia 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Bianca Andreescu 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 Caroline Garcia 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Bianca Andreescu 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-0 0*-1 1*-1 1*-2 2-2* 2*-3 2-3* 3*-3 3-4* 3*-4 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6*-5 6-5* 6-6 → 7-6 Bianca Andreescu 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 Bianca Andreescu 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Caroline Garcia 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 Bianca Andreescu 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Caroline Garcia 0-15 15-15 30-15 40-15 df 3-3 → 3-4 Bianca Andreescu 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Caroline Garcia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-3 → 2-3 Bianca Andreescu 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Caroline Garcia 0-15 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Bianca Andreescu 15-0 df 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(1) Eri Hozumi / (1) Makoto Ninomiya vs /