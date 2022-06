Wimbledon: Il Tabellone Principale femminile. Trevisan vs Cocciaretto al primo turno. Giorgi n.21 del seeding

Wimbledon – Tabellone Principale F – parte alta

(1) I. Swiatek vs J. Fett

S. Kartal vs D. Kovinic

C. Liu vs N. Parrizas Diaz

A. Cornet vs (27) Y. Putintseva

(18) J. Teichmann vs A. Tomljanovic

C. Harrison vs A. Rus

V. Golubic vs A. Petkovic

M. Zanevska vs (13) B. Krejcikova

(9) G. Muguruza vs G. Minnen

Q. Zheng vs S. Stephens

E. Bektas vs B. Andreescu

S. Zhang vs (17) E. Rybakina

(30) S. Rogers vs P. Martic

K. Kucova vs L. Pigossi

R. Masarova vs H. Dart

D. Vekic vs (8) J. Pegula

(4) P. Badosa vs L. Chirico

I. Bara vs C. Paquet

A. Bogdan vs D. Yastremska

J. Paolini vs (25) P. Kvitova

(21) C. Giorgi vs M. Frech

R. Peterson vs A. Schmiedlova

K. Flipkens vs J. Fourlis

K. Muchova vs (16) S. Halep

(11) C. Gauff vs E. Ruse

M. Buzarnescu vs N. Schunk

M. Brengle vs L. Davis

X. Wang vs (20) A. Anisimova

(32) S. Sorribes Tormo vs C. McHale

S. Williams vs H. Tan

C. Burel vs K. Boulter

T. Martincova vs (6) Ka. Pliskova

Wimbledon – Tabellone Principale F – parte bassa

(7) D. Collins vs M. Bouzkova

L. Bronzetti vs A. Li

K. Siniakova vs M. Chwalinska

Y. In-Albon vs (28) A. Riske

(19) M. Keys vs M. Doi

M. Kostyuk vs K. Swan

C. Garcia vs Y. Miyazaki

A. Van Uytvanck vs (10) E. Raducanu

(15) A. Kerber vs K. Mladenovic

M. Linette vs F. Contreras Gomez

T. Zidansek vs P. Udvardy

C. Osorio vs (24) E. Mertens

(31) K. Kanepi vs D. Parry

C. Tauson vs M. Hontama

R. Marino vs K. Kawa

M. Bjorklund vs (3) O. Jabeur

(5) M. Sakkari vs Z. Hives

D. Saville vs V. Tomova

A. Sharma vs T. Maria

A. Krunic vs (26) S. Cirstea

(22) M. Trevisan vs E. Cocciaretto

E. Gorgodze vs I. Begu

Y. Wickmayer vs L. Zhu

O. Dodin vs (12) J. Ostapenko

(14) B. Bencic vs Q. Wang

T. Korpatsch vs H. Watson

M. Inglis vs D. Galfi

K. Juvan vs (23) B. Haddad Maia

(29) A. Kalinina vs A. Bondar

J. Burrage vs L. Tsurenko

J. Niemeier vs X. Wang

B. Pera vs (2) A. Kontaveit