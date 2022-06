Federer racconta la storia del suo “logo”

RF, uno dei marchi più noti del mondo del tennis attuale. È il logo di Roger Federer, che oggi campeggia sul suo ultimo sponsor di abbigliamento, marchio riottenuto dopo una lunga controversia legale col suo storico sponsor statunitense lasciato da qualche anno per il brand nipponico Uniqlo. Proprio in un breve video per il suo attuale sponsor, lo svizzero racconta come è nato e quanto sia importante per lui (e per i suoi fans) il logo “RF”.

“È un loro molto sottile, elegante” afferma il campione elvetico, “è un modo per mettermi in contatto con i miei fan, creare una comunità”.