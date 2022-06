Race to Milan: Balzo Zeppieri. Sei italiani nei primi 15

Non sono soltanto i successi sull’erba di Matteo Berrettini a dare lustro al tennis azzurro. Alle spalle di chi riempie le prime pagine dei quotidiani di oggi c’è una base di giovani tennisti che cercano di affermarsi sui campi di tutto il mondo, come testimonia la Pepperstone Race To Milan – la classifica dei migliori Under 21 che determinerà i qualificati per le Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals, in programma dall’8 al 12 novembre prossimi nel capoluogo della Lombardia – che vede l’Italia nettamente in testa in termini di presenze nei primi 30, con ben nove giocatori.

Non è quindi una sorpresa che la novità più interessante dell’edizione odierna della classifica parli ancora una volta italiano. È infatti di Giulio Zeppieri, ventenne nato a Roma ma cresciuto tennisticamente a Latina, il progresso più significativo nelle prime venti posizioni. Con i quarti di finale raggiunti all’ATP Challenger di Parma della scorsa settimana Zeppieri ha scalato cinque posizioni ed è salito al numero 14 della graduatoria che promuoverà i primi otto al grande evento dell’Allianz Cloud di Milano. L’italiano festeggia oggi anche il suo best ranking assoluto (n.167 nella classifica ATP).

Ora sono addirittura sei i giocatori italiani tra i primi 15: oltre a Jannik Sinner (n.2) e Lorenzo Musetti (n.4), che spiccano per punteggi più elevati, Flavio Cobolli (n.10), Luca Nardi (n.11), Francesco Passaro (n.13) e proprio Zeppieri completano il gruppetto dei pretendenti alla prestigiosa passerella Under 21 di fine stagione. Milano potrebbe quindi essere più azzurra che mai.