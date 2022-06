Wimbledon: Il Tabellone di Qualificazione maschile con tutti gli spot

E’ stato sorteggiato questo pomeriggio il tabellone di qualificazione del torneo di Wimbledon.

Al via 16 azzurri nel singolare maschile. Domani il sorteggio di quello femminile.

Wimbledon – Tabellone Qualificazione – erba

(1) B. Zapata Miralles vs Y. Bhambri

A. Hoang vs A. Harris

F. Horansky vs S. Caruso

L. Pow vs (27) M. Krueger

(2) J. Kubler vs C. Ilkel

T. Tirante vs F. Ferreira Silva

A. Arnaboldi vs R. Bonadio

N. Milojevic vs (24) E. Ymer

(3) S. Kozlov vs E. Furness

V. Sachko vs D. Stricker

F. Gaio vs Y. Sugita

J. Forejtek vs (23) D. Novak

(4) Z. Kolar vs D. Sela

M. Vilella Martinez vs A. Celikbilek

B. Klahn vs A. Vavassori

J. Menezes vs (18) S. Travaglia

(5) J. Varillas vs M. Marterer

A. Pellegrino vs N. Serdarusic

A. Fery vs T. Fabbiano

N. Moreno De Alboran vs (20) M. Guinard

(6) M. Huesler vs K. Zuk

A. Martin vs L. Lacko

J. Jung vs F. Misolic

I. Marchenko vs (31) J. De Jong

(7) R. Albot vs R. Marcora

M. Mmoh vs G. Melzer

P. Sousa vs S. Ofner

R. Ramanathan vs (19) V. Kopriva

(8) Y. Hanfmann vs J. Sels

L. Klein vs B. Harris

G. Lama vs A. McHugh

M. Basic vs (26) A. Seppi

(9) P. Cachin vs A. Escoffier

D. Kuzmanov vs C. Broom

T. Kwiatkowski vs F. Mena

E. Couacaud vs (29) E. Gomez

(10) M. Moraing vs Z. Piros

G. Olivieri vs M. Pucinelli De Almeida

G. Barrere vs P. Kohlschreiber

L. Giustino vs (32) M. Kukushkin

(11) T. Barrios Vera vs C. Eubanks

T. Seyboth Wild vs L. Rosol

T. Wu vs R. Olivo

J. Kovalik vs (28) J. Rodionov

(12) G. Simon vs D. Ajdukovic

M. Zekic vs S. Rodriguez Taverna

A. Ritschard vs S. Parker

N. Kicker vs (25) F. Cobolli

(13) N. Borges vs M. Arnaldi

H. Moriya vs B. Gojo

F. Gill vs G. Elias

G. Brouwer vs (30) M. Purcell

(14) J. Sock vs A. Collarini

M. Copil vs C. Lestienne

J. Barranco Cosano vs F. Diaz Acosta

A. Giannessi vs (21) H. Grenier

(15) C. Ugo Carabelli vs A. Muller

G. Blancaneaux vs R. Hijikata

M. Valkusz vs N. Kuhn

C-M. Stebe vs (22) F. Agamenone

(16) V. Pospisil vs D. Svrcina

A. Matusevich vs C. Harrison

G. Zeppieri vs D. Masur

Z. Zhang vs (17) E. Escobedo