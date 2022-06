Rune: “Mi comporto male? Federer era 40 volte peggio di me”

Il giovane danese Holger Rune sta salendo velocemente nella classifica mondiale, mostrando una “lingua” altrettanto veloce e tagliente… È stato criticato da più di un rivale per i suoi atteggiamenti un po’ sopra le righe e ha fatto molto discutere la sua uscita sul post partita contro Ruud a Parigi, con uno scambio di accuse non proprio cortesi su quel che accadde negli spogliatoi.

In una intervista rilasciata al media del suo paese Ekstra Bladet, Rune torna sul proprio comportamento in campo, paragonandosi addirittura a Roger Federer. “Ho una passione estrema per questo sport e a volte la mostro troppo. Ho 19 anni e sono ancora giovane. Lavoro ogni giorno per ottenere solo il lato positivo dal mio atteggiamento, e questo è un processo in corso. Roger Federer quando era giovane era forse 40 volte peggio di me ed è uno dei tennisti più amati in tour, quindi penso di avere tutto il tempo per avere un’immagine ancora migliore”.

“Vedo queste cose come differenze e penso che sia fantastico. Se tutte le persone fossero uguali e pensassero allo stesso modo, sarebbe orribile vivere in questo mondo. È importante che ognuno possa pensare quello che vuole e che ti sostenere un personaggio o meno. Fortunatamente, ho molti buoni fan e sostenitori danesi che seguono la mia carriera e mi augurano ogni bene, cosa che apprezzo molto. Penso di giocare con molta passione e la mia sensazione è che al pubblico dei vari tornei piaccia guardare le mie partite. Di solito mi tirano su di morale. Tutto lo stadio faceva il tifo per me quando ho giocato contro Stefanos Tsitsipas e Casper Ruud al Roland Garros, quindi penso di aver fatto qualcosa di positivo”.

Parole che certamente continueranno a far discutere…