ATP 500 Barcellona e ATP 250 Belgrado: I risultati con il dettaglio del Day 2. In campo Musetti a Barcellona. Lorenzo Sonego avanza agli ottavi di finale

Lorenzo Sonego si è qualificato per gli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Barcellona.

Il 26enne torinese, n.28 del ranking e 11esima testa di serie, entrato in gara direttamente al secondo turno, ha liquidato 64 62, in un’ora e 17 minuti, lo svedese Elias Ymer, n.135 ATP, proveniente dalle qualificazioni.

Giovedì negli ottavi Sonego troverà il vincente del derby spagnolo – in campo mercoledì – tra Pablo Carreno Busta, n.19 del ranking ed 8 del seeding, e Bernabe Zapata Miralles, n.119 ATP, promosso dalle qualificazioni.

ATP 500 Barcellona (Spagna) – 1°-2° Turno, terra battuta

Pista Rafa Nadal – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

2. [WC] Feliciano Lopez vs Emil Ruusuvuori



3. Brandon Nakashima vs [2] Casper Ruud



4. [6] Diego Schwartzman vs Mackenzie McDonald



5. [4] Cameron Norrie vs [Q] Egor Gerasimov



Pista Jan Kodes – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Lloyd Harris vs Roberto Carballes Baena



2. Pablo Andujar vs Ugo Humbert



3. Ilya Ivashka vs Pedro Martinez



4. Lorenzo Musetti vs [12] Daniel Evans



5. [3] Tim Puetz / Michael Venus vs [WC] David Marrero / Jaume Munar



Il match deve ancora iniziare

Pista 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Marton Fucsovics vs Jordan Thompson



2. [Q] Hugo Dellien vs [LL] Manuel Guinard



3. [Q] Elias Ymer vs [11] Lorenzo Sonego



4. Nikoloz Basilashvili / Alexander Bublik vs Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer



5. Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin vs Kevin Krawietz / Andreas Mies



1. [WC] Hamad Medjedovicvs Laslo Djere

2. Dominic Thiem vs John Millman



3. David Goffin vs [8] Filip Krajinovic



4. Dusan Lajovic vs [Q] Taro Daniel



Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Henri Laaksonen vs [Q] Jiri Lehecka



2. Mikael Ymer vs [Q] Roman Safiullin



3. Rohan Bopanna / Matwe Middelkoop vs [WC] Ivan Sabanov / Matej Sabanov



4. [WC] Alejandro Tabilo vs Oscar Otte



1. Tomislav Brkic/ Nikola Cacicvs Aleksandr Nedovyesov/ Aisam-Ul-Haq Qureshi

2. [Q] Thiago Monteiro vs Joao Sousa



3. [WC] Hamad Medjedovic / Jakub Mensik vs [2] Simone Bolelli / Fabio Fognini