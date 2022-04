WTA 500 Stoccarda: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di Federica Di Sarra

WTA 500 Stoccarda – Tabellone Qualificazione – terra indoor

Court 1 – ore 10:00

(4) Maddison Inglis vs Nastasja Schunk Inizio 10:00Non prima 13:00

(3) Tamara Korpatsch vs Mandy Minella

Court 2 – ore 10:00

Federica Di Sarra vs (6) Elina Avanesyan Inizio 10:00

(2) Chloe Paquet vs Ellen Perez

Carole Monnet vs (7) Stefanie Voegele

(1) Panna Udvardy vs Kathinka Von Deichmann Non prima 14:00