Masters 1000 Miami: Epico Sinner!! Jannik annulla cinque palle match a Carreno Busta e conquista gli ottavi di finale

Grande prova di carattere di Jannik Sinner che approda agli ottavi di finale del torneo Masters 1000 di Miami dopo aver annullato ben cinque match point.

L’azzurro ha sconfitto al terzo turno lo spagnolo Pablo Carreno Busta classe 1991 e n.19 del mondo con il risultato di 57 75 75 dopo 3 ore e 12 minuti di partita.

Agli ottavi di finale Jannik Sinner sfiderà Nick Kyrgios classe 1995 e attualmente al n.102 ATP.

Nel primo set Sinner sotto per 0 a 3 recuperava il break nel quinto gioco quando Carreno Busta cedeva a 30 il turno di battuta commettendo doppio fallo sulla palla break.

Sul 4 pari Jannik piazzava il break, ma quando ha servito per il set sul 5 a 4 ha ceduto malamente a 15 il turno di servizio con un vincente dello spagnolo sul break point.

Sul 5 a 6 l’azzurro subiva il colpo e per la terza volta nel set perdeva il servizio (a 30).

Lo spagnolo sul set point spingeva con il rovescio incrociato, duellava con l’azzurro e otteneva il break ed il primo parziale per 7 a 5.

Nel secondo set Jannik annullava due palle break nel quarto e al sesto gioco e poi sul 4 a 5 riusciva ad annullare una palla match con un diritto vincente.

Dal 5 pari Sinner inseriva il turbo e conquistava ben otto punti consecutivi (undici dal 5 pari e match point per lo spagnolo), piazzava il break nell’undicesimo gioco e chiudeva la frazione per 7 a 5.

Nel terzo set l’azzurro sotto per 2 a 5 recuperava il break nel nono gioco (a 0) e poi sul 4 a 5, ed era alla battuta, annullava altri ben quattro match point (con 2 vincenti e due gratuiti dello spagnolo) con Sinner che impattava sul 5 pari.

Sul 5 a 5 Jannik piazzava un nuovo break a 15 e poi nel game successivo, non tremava metteva a segno anche due ace e chiudeva la partita per 7 a 5.