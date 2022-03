Notizie dal Mondo: La “maledizione” di vincere l’Australian Open femminile negli ultimi cinque anni. Andy Murray fa 51! La Barty come Pete Sampras. Corretja e le possibilità di Nadal dopo l’infortunio

Fa venire un brivido lungo la schiena rivedere dove sono le vincitrici degli Australian Open dal 2017 in poi. Curiosamente, hanno tutte una cosa in comune: non sono al top del loro gioco e hanno subito cambiamenti radicali nelle loro carriere.

Tanto che, tra questi ultime cinque campionesse, ci sono due che si sono ritirate dal tennis professionistico (Ashleigh Barty e Caroline Wozniacki), un’ altra che ormai è fuori dal circuito praticamente (Serena Williams), e altre due che sono lontane da posizioni di classifica commisurate al loro potenziale (Naomi Osaka e Sofia Kenin).

Andy Murray si è guadagnato il diritto di ricevere un trattamento di favore in termini di partecipazione ai tornei importanti finché la sua classifica ATP non è degna di un ingresso diretto. Questa è la base per gli inviti ricorrenti che i tornei di tutto il mondo inviano al britannico, dandogli la possibilità di giocare nei migliori eventi del pianeta nonostante non abbia una classifica sufficiente per farlo. La permanenza in questa situazione ha fatto sì che Murray abbia ricevuto ben 51 inviti, eguagliando Goran Ivanisevic al secondo posto. È solo due dietro Tommy Haas che si trova al primo posto.

Wc ricevute nel circuito maggiore (dal 1990 data dell’archivio ATP):

🇩🇪 Tommy Haas – 53 WC

🇬🇧 Andy Murray – 51 WC

🇭🇷 Goran Ivanisevic – 51 WC

🇺🇸 James Blake – 49 WC

🇦🇺 Lleyton Hewitt – 45 WC

Sappiamo che Pete Sampras ha passato molto più tempo nel circuito, si è ritirato più tardi e ha vinto molti più trofei di Ashleigh Barty, la grande protagonista del giorno. Tuttavia, entrambi i giocatori hanno qualcosa in comune che è difficile da trovare in chiunque altro nella storia dello sport: entrambi si sono ritirati mesi dopo aver vinto un Grand Slam sul suolo di casa. L’americano ha vinto gli US Open del 2002 e pochi mesi dopo ha annunciato che non avrebbe più gareggiato, proprio come ha fatto ora l’australiana dopo aver vinto gli Australian Open 2022.

Il commentatore di Eurosport Alex Corretja ha parlato delle possibilità di Nadal al Roland Garros e di come vede l’infortunio dello spagnolo. “L’infortunio di Rafa è stato totalmente inaspettato perché era in forma spettacolare. Speriamo che possa giocare un torneo prima del Roland Garros, perché le possibilità che vinca di nuovo a Parigi sono molto alte”.