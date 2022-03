Challenger Biel: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessun azzurro presente

CHALLENGER Biel (Svizzera) – Tabellone Principale, cemento (al coperto

(1) Herbert, Pierre-Hugues vs Gojo, Borna

Bemelmans, Ruben vs Qualifier

Horansky, Filip vs (WC) Kym, Jerome

(WC) Feldbausch, Kilian vs (7) Huesler, Marc-Andrea

(4) Celikbilek, Altug vs (WC) Riedi, Leandro

Qualifier vs Moriya, Hiroki

Qualifier vs Rodionov, Jurij

Ilkel, Cem vs (6) Masur, Daniel

(8) Van Rijthoven, Tim vs Qualifier

Karlovskiy, Evgeny vs Schnur, Brayden

(PR) Li, Zhe vs Qualifier

Sugita, Yuichi vs (3) Stricker, Dominic

(5) Kotov, Pavel vs Peniston, Ryan

Zuk, Kacper vs (PR) Soeda, Go

Qualifier vs Copil, Marius

Escoffier, Antoine vs (2) Novak, Dennis

(1/Alt) Ramanathan, Ramkumar vs Virtanen, Otto
(Alt) Bellier, Antoine vs (10) Poljak, David

(2) Sels, Jelle vs (Alt) Neuchrist, Maximilian

(PR) Haerteis, Johannes vs (12) Pervolarakis, Michail

(3) Brouwer, Gijs vs (WC) Sebesta, Jan

Paul, Jakub vs (8) Setkic, Aldin

(4) Menendez-Maceiras, Adrian vs (WC) Zhukayev, Beibit

Kravchenko, Georgii vs (11) Decamps, Gabriel

(5) Chung, Yunseong vs Gengel, Marek

(WC) Steinegger, Yannik vs (9) Added, Dan

(6) Kovacevic, Aleksandar vs (WC) Bertola, Remy

(Alt) Paulson, Andrew vs (7) Erler, Alexander

1. [4] Adrian Menendez-Maceiras vs [WC] Beibit Zhukayev
2. [Alt] Antoine Bellier vs [10] David Poljak
3. Jakub Paul vs [8] Aldin Setkic
4. [3] Gijs Brouwer vs [WC] Jan Sebesta
(non prima ore: 13:30)
5. [6] Aleksandar Kovacevic vs [WC] Remy Bertola
6. [WC] Yannik Steinegger vs [9] Dan Added

Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Georgii Kravchenko vs [11] Gabriel Decamps

2. [1/Alt] Ramkumar Ramanathan vs Otto Virtanen

3. [2] Jelle Sels vs [Alt] Maximilian Neuchrist

4. [PR] Johannes Haerteis vs [12] Michail Pervolarakis (non prima ore: 13:30)

5. [Alt] Andrew Paulson vs [7] Alexander Erler

6. [5] Yunseong Chung vs Marek Gengel