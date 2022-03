Masters 1000 Indian Wells: Jannik Sinner centra gli ottavi di finale. Battuto Bonzi in tre set dopo aver avuto problemi fisici nel primo set

Jannik Sinner centra gli ottavi di finale nel torneo Masters 1000 di Indian Wells.

L’azzurro ha sconfitto al terzo turno il transalpino Benjamin Bonzi classe 1996 e n.62 ATP con il risultato di 76 (5) 36 64 dopo 2 ore e 38 minuti di partita.

Da segnalare che Jannik Sinner nel corso del primo set debilitato da giramenti di testa e problemi di stomaco ha chiamato il medical timeout.

Agli ottavi di finale l’azzurro sfiderà Ruud (8) o Kyrgios.

Nel primo set Sinner, che ha avuto degli evidenti problemi di stomaco (ha chiamato anche il medical timeout per questo motivo), annullava sul 4-5 15-40 due palle set ed in qualche modo teneva la battuta e impattava sul 5 pari.

Si andava al tiebreak e qui l’azzurro avanti per 5 a 1 si faceva recuperare sul 5 pari, ma poi piazzava due punti consecutivi e con autorità conquistava il tiebreak per 7 punti a 5.

Nel secondo set Jannik cedeva in apertura la battuta e poi sul 3 a 4 mancava tre palle per il controbreak ma qui era bravo il transalpino giocando bene i punti importanti.

Nel gioco successivo Sinner perdeva ancora una volta il servizio e anche la frazione per 6 a 3.

Nel terzo set l’azzurro ritornava a martellare e brekkava Bonzi nel terzo gioco. Dopo aver mancato sul 3 a 1 due palle per il doppio break e annullato nel game successivo, sul 3 a 2, una palla del controbreak, Jannik metteva a segno un nuovo break sul 4 a 2 quando toglieva il servizio al transalpino dopo aver conquistato il break con un bel passante di diritto vincente.

Sul 5 a 2 l’azzurro dopo aver mancato un match point sul 40 30 perdeva malamente la battuta con Bonzi che si riportava sotto sul 4 a 5.

Nel decimo gioco però, sul 5 a 4, Jannik Sinner teneva con autorità il servizio (a 15) e portava a casa la combattuta partita per 6 a 4 alla seconda palla match a disposizione.

ATP Indian Wells Jannik Sinner [10] Jannik Sinner [10] 7 3 6 Benjamin Bonzi Benjamin Bonzi 6 6 4 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 5-3 B. Bonzi 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-2 → 4-2 B. Bonzi 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-1 → 3-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 B. Bonzi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 B. Bonzi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 3-6 B. Bonzi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-4 → 3-4 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 J. Sinner 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 0-2 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 5*-1 5-2* 5-3* 5*-4 ace 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-3 → 3-3 B. Bonzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 B. Bonzi 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 B. Bonzi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

12 ACES 51 DOUBLE FAULTS 470/113 (62%) FIRST SERVE 55/105 (52%)50/70 (71%) 1ST SERVE POINTS WON 36/55 (65%)18/43 (42%) 2ND SERVE POINTS WON 29/50 (58%)6/10 (60%) BREAK POINTS SAVED 10/13 (77%)16 SERVICE GAMES PLAYED 1519/55 (35%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 20/70 (29%)21/50 (42%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 25/43 (58%)3/13 (23%) BREAK POINTS CONVERTED 4/10 (40%)15 RETURN GAMES PLAYED 1612/23 (52%) NET POINTS WON 20/29 (69%)35 WINNERS 3333 UNFORCED ERRORS 3268/113 (60%) SERVICE POINTS WON 65/105 (62%)40/105 (38%) RETURN POINTS WON 45/113 (40%)108/218 (50%) TOTAL POINTS WON 110/218 (50%)208 km/h MAX SPEED 216 km/h194 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 195 km/h160 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 162 km/h