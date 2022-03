Masters 1000 Indian Wells: Il Tabellone Principale. Cinque azzurri al via. Tre già al secondo turno. C’è Novak Djokovic

Masters 1000 Indian Wells | Hard | Tabellone Principale – Parte Alta

(1) Medvedev, Daniil vs Bye

Qualifier vs Popyrin, Alexei

Krajinovic, Filip vs Lajovic, Dusan

Bye vs (26) Monfils, Gael

(19) Alcaraz, Carlos vs Bye

McDonald, Mackenzie vs Fucsovics, Marton

Qualifier vs Gaston, Hugo

Bye vs (15) Bautista Agut, Roberto

(12) Norrie, Cameron vs Bye

Martinez, Pedro vs Qualifier

Fognini, Fabio vs Andujar, Pablo

Bye vs (18) Basilashvili, Nikoloz

(25) Khachanov, Karen vs Bye

Brooksby, Jenson vs Carballes Baena, Roberto

Cerundolo, Juan Manuel vs (WC) Sock, Jack

Bye vs (5) Tsitsipas, Stefanos

(4) Nadal, Rafael vs Bye

Korda, Sebastian vs Qualifier

Coria, Federico vs (PR) Cuevas, Pablo

Bye vs (27) Evans, Daniel

(17) Opelka, Reilly vs Bye

Giron, Marcos vs Musetti, Lorenzo

(PR) Coric, Borna vs Davidovich Fokina, Alejandro

Bye vs (13) Shapovalov, Denis

(10) Sinner, Jannik vs Bye

Kwon, Soonwoo vs Djere, Laslo

Bonzi, Benjamin vs Rinderknech, Arthur

Bye vs (21) Sonego, Lorenzo

(32) Delbonis, Federico vs Bye

(WC) Kyrgios, Nick vs Baez, Sebastian

Qualifier vs Cressy, Maxime

Bye vs (8) Ruud, Casper

Masters 1000 Indian Wells | Hard | Tabellone Principale – Parte Bassa

(6) Berrettini, Matteo vs Bye

Humbert, Ugo vs Qualifier

Bagnis, Facundo vs Laaksonen, Henri

Bye vs (30) Harris, Lloyd

(24) Cilic, Marin vs Bye

Qualifier vs Kecmanovic, Miomir

Qualifier vs van de Zandschulp, Botic

Bye vs (9) Auger-Aliassime, Felix

(16) Carreno Busta, Pablo vs Bye

Qualifier vs Qualifier

Majchrzak, Kamil vs (PR) Bedene, Aljaz

Bye vs (20) Fritz, Taylor

(29) de Minaur, Alex vs Bye

Ivashka, Ilya vs Struff, Jan-Lennard

Dimitrov, Grigor vs Paul, Tommy

Bye vs (3) Zverev, Alexander

(7) Rublev, Andrey vs Bye

Koepfer, Dominik vs Paire, Benoit

Mannarino, Adrian vs Nakashima, Brandon

Bye vs (28) Tiafoe, Frances

(22) Karatsev, Aslan vs Bye

(WC) Johnson, Steve vs Altmaier, Daniel

Gasquet, Richard vs Otte, Oscar

Bye vs (11) Hurkacz, Hubert

(14) Schwartzman, Diego vs Bye

Qualifier vs Ruusuvuori, Emil

Griekspoor, Tallon vs (WC) Querrey, Sam

Bye vs (23) Isner, John

(31) Bublik, Alexander vs Bye

(WC) Murray, Andy vs Qualifier

Thompson, Jordan vs Goffin, David

Bye vs (2) Djokovic, Novak