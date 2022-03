Davis Cup: Slovacchia – Italia 2-1. Bolelli-Sinner sconfitti nel doppio. Si complica la strada per gli azzurri

La Slovacchia e passata in vantaggio contro l’ Italia per 2 a 1 nella sfida valida per il turno preliminare della Davis Cup by Rakuten 2022, che si conclude stasera sul veloce indoor della “NTC Arena” di Bratislava.

Nel doppio Filip Polasek e Igor Zelenay opposti a Simone Bolelli e Jannik Sinner (quest’ultimo schierato dal capitano Filippo Volandri al posto di Stefano Travaglia) si sono imposti per 63 16 76(3), dopo oltre due ore di battaglia.

A seguire la sfida tra Horansky (n.203 ATP) e Sinner (n.11 ATP): in chiusura, quella tra Gombos (n.110 ATP) e Sonego (n.21 ATP).

Da segnalare che nel terzo e decisivo set le due coppie sono state perfette al servizio e non hanno concesso nulla nei propri turni di battuta.

Si andava al tiebreak e qui la coppia slovacca si portava sul 5 a 2 con doppio minibreak, dopo un errore gravissimo di Sinner che regalava un minibreak sul 2 a 3 sbagliando una facile volèe di rovescio a campo aperto.

La coppia italiana recuperava un minibreak ma sul 3 a 6 dovevano alzare bandiera bianca dopo una splendida stop volley della coppia slovacca sulla palla match.