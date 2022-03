Gran Canaria Challenger: Mager gioca una gran partita “il mio miglior match” in semifinale derby con Riccardo Bonadio

Bastano appena 69 minuti a Gianluca Mager per vincere il derby azzurro contro Raul Brancaccio (6-2 6-1), mettendo in tasca il pass per la semifinale del Gran Canaria Challenger organizzato da MEF Tennis Events. Brillante la performance del sanremese, molto più concreto di quanto mostrato nei precedenti turni del torneo di scena al Cortijo Club de Campo.

Sensazioni positive – “Ho giocato il mio miglior match sin qui – osserva Mager -. Essendo stato fermo più o meno un mese, sapevo di aver bisogno di tempo per ambientarmi in quello che è il mio primo torneo del 2022 sulla terra rossa. Finalmente mi sono sentito bene: era importante fare una buona prestazione contro un ragazzo molto preparato che sicuramente continuerà a crescere. Sono contento di come ho servito e di come nel complesso sono riuscito a spingere tenendo costantemente sotto pressione il mio avversario”. Lasciato coach Flavio Cipolla, ora il ventisettenne ligure è allenato da Alessandro Petrone (presente a Gran Canaria), Matteo Civarolo e Tommaso Metti, mentre il suo preparatore atletico, anch’egli presente in Spagna, è Matteo Ferrari. Professionisti che conoscono Gianluca da sempre: “Per me è fondamentale lavorare con persone con cui ho un rapporto speciale, che va al di là del lavoro. Sono felice e spero di ottenere grandi risultati con loro al mio fianco”.

Ok Bonadio, eliminato Caruso – Nella semifinale tutta italiana Gianluca Mager affronterà Riccardo Bonadio, bravo a rimontare ed eliminare lo statunitense Nicolas Moreno de Alboran con il punteggio di 3-6 6-3 6-2. Dalla parte opposta del tabellone la testa di serie numero 1, lo spagnolo Roberto Carballes Baena (6-1 6-3 a Johan Nikles), se la vedrà con il croato Duje Ajdukovic, giustiziere di Salvatore Caruso con lo score di 7-6(4) 1-6 6-4.

Center Court – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [1] Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Matteo Arnaldi / Luciano Darderi

2. Riccardo Bonadio vs [2] Gianluca Mager (non prima ore: 13:00)

3. [1/WC] Roberto Carballes Baena vs Duje Ajdukovic

I risultati di venerdì 4 marzo

Quarti di finale

Roberto Carballes Baena b. Johan Nikles 6-1 6-3

Duje Ajdukovic b. Salvatore Caruso 7-6(4) 1-6 6-4

Riccardo Bonadio b. Nicolas Moreno de Alboran 3-6 6-3 6-2

Gianluca Mager b. Raul Brancaccio 6-2 6-1

Semifinali doppio

Sadio Doumbia/Fabien Reboul b. Javier Barranco Cosano/Raul Brancaccio 6-2 6-3

Matteo Arnaldi/Luciano Darderi b. Mark Vervoort/Miljan Zekic 6-4 6-4