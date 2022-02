Daniil Medvedev parla della guerra tra Russia e Ucraina: “Io sono per la pace“

Daniil Medvedev ha parlato della Guerra tra Russia e Ucraina: “in questa fase capiremo che il tennis a volte non è così importante. Come tennisti noi promuoviamo la pace il tutto il mondo. Sono stato in tanti Paesi diversi fin da quando ero juniores e non è facile per me sentire tutte queste notizie. Io sono per la pace“.

“É stato fantastico quello che è accaduto la scorsa settimana con Rublev (russo) e Molchanov (ucraino), perché le persone hanno bisogno di stare insieme”.