Challenger Città di Forlì 4: Pellegrino, prima vittoria italiana (con il programma di domani)

Arriva da Andrea Pellegrino la prima vittoria italiana al Challenger Atp Città di Forlì 4, iniziato al Tennis Villa Carpena, su superfice hard e indoor. L’azzurro ha battuto il portoghese Domingues 6-1 6-3 in un’ora di gioco. Non è andata bene, invece, all’esordio per il talentuoso ventenne Giulio Zeppieri, sconfitto dal francese Barrere 6-3 6-4, e per Lorenzo Giustino, sconfitto dal numero 4 del torneo, il portoghese Borges, 7-6 6-3. Agli ottavi anche l’esperto tedesco Marterer, sul croato Serdarusic 6-7 6-4 7-6.

Domani, martedì, continua il primo turno del Challenger forlivese con l’esordio di altri due azzurri: Stefano Napolitano e il numero 2 del torneo Salvatore Caruso. Il primo affronterà il numero 8 del tabellone, il portoghese Elias; il secondo giocherà contro l’ex n.33 del mondo, l’olandese Haase. Sempre domani esordirà il numero 1 del torneo, il francese Halys contro l’ucraino Sachko. Via anche al torneo di doppio con in gara tra gli altri l’Under 16 forlivese Lorenzo Angelini, in coppia con il bosniaco Setkic.

Concluse intanto le qualificazioni con l’ultimo azzurro in gara, Francesco Maestrelli, battuto dal giapponese Watanuki, 6-3 2-6 6-4. Entrano in tabellone, oltre al nipponico anche l’americano Nava, l’ungherese Piros, il francese Furness, il tedesco Hassan e l’olandese Van Rijthoven.

Citta’ di Forli’ – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Benjamin Hassan vs Ruben Bemelmans

2. Jack Draper vs Mirza Basic

3. [1] Quentin Halys vs Vitaliy Sachko

4. [WC] Lorenzo Angelini / Aldin Setkic vs [2] Nuno Borges / Francisco Cabral (non prima ore: 14:30)

5. [8] Gastao Elias vs [WC] Stefano Napolitano

6. Robin Haase vs [2] Salvatore Caruso (non prima ore: 18:30)

Gencom – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Yosuke Watanuki vs [7] Jesper De Jong

2. [6] Yasutaka Uchiyama vs [Q] Tim Van Rijthoven

3. [Q] Evan Furness vs Antoine Hoang

4. Jesper De Jong / Bart Stevens vs Ruben Bemelmans / Maximilian Marterer (non prima ore: 14:30)

5. [Q] Zsombor Piros vs [Q] Emilio Nava

6. Sergio Martos Gornes / Adrian Menendez-Maceiras vs Victor Vlad Cornea / Fabian Fallert