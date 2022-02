Gianluca Mager rinuncia al torneo di Marsiglia (con il tabellone aggiornato)

Gianluca Mager ha dato forfait ieri sera per il torneo ATP 250 di Marsiglia. il ligure avrebbe dovuto esordire contro il polacco Kamil Majchrzak, 79 del ranking ATP.

Con questo forfait Bonzi diventa la testa di serie n.9 e sarà lui ad affrontare il tennista polacco.

Mager, che diventerà padre tra pochi giorni, è stato costretto a rinunciare per un problema al ginocchio sinistro.

Md

(1) Tsitsipas, Stefanos vs Bye

Gaston, Hugo vs Moutet, Corentin

(Q) Dzumhur, Damir vs (Q) Machac, Tomas

(Q) Safiullin, Roman vs (7) Popyrin, Alexei

(3) Auger-Aliassime, Felix vs Bye

(WC) Tsonga, Jo-Wilfried vs (WC) Simon, Gilles

Travaglia, Stefano vs Laaksonen, Henri

Gombos, Norbert vs (5) Ivashka, Ilya

(9) Bonzi, Benjamin vs Majchrzak, Kamil

(Q) Kukushkin, Mikhail vs Herbert, Pierre-Hugues

(LL) Bergs, Zizou vs Rune, Holger

Bye vs (4) Karatsev, Aslan

(6) Griekspoor, Tallon vs (WC) Pouille, Lucas

Albot, Radu vs (Alt) Novak, Dennis

Gasquet, Richard vs Ymer, Mikael

Bye vs (2) Rublev, Andrey