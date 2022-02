Djokovic si è vaccinato?

Novak Djokovic avrebbe finalmente deciso di vaccinarsi contro il Covid-19. La notizia non è ancora confermata, ma la fonte che la riporta è interessante: Daniel Müksch, giornalista tedesco autore di una recente biografia del n.1 del mondo e quindi in contatto con l’entourage del giocatore. Müksch, parlando alla stampa austriaca, ha dichiarato: “Da quanto ho sentito dal suo staff tecnico, sembra si sia già vaccinato. Forse quello che è successo in Australia gli ha fatto prendere la decisione. Soprattutto il modo in cui è finita, la finale vinta da Nadal. Il 21esimo titolo del Grande Slam di Nadal potrebbe aver incoraggiato Novak a farsi vaccinare”.

Riportiamo la voce come tale, aspettando che trapeli qualcosa dal diretto interessato, anche se Novak è da sempre estremamente geloso della sua privacy e delle proprie condizioni fisiche e di salute.