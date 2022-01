Australian Open: Prima gioia a Melbourne per Ashleigh Barty. Dopo 44 anni un’australiana vince il torneo di casa

Ashleigh Barty ha vinto il suo terzo Slam in carriera sconfiggendo nell’ultimo atto degli Australian Open Danielle Collins (30), alla sua prima finale in un torneo del Grand Slam.

A Melbourne la tennista aussie ha sconfitto in due set la statunitense con il punteggio di 6-3 7-6 (7/2). Dopo la recente vittoria di Wimbledon, la numero uno al mondo non si è fatta scappare questa ghiotta occasione davanti al pubblico amico. Un trionfo infatti che per l’Australia mancava dalla vittoria di Christine O’Neil nell’edizione del 1978.

La 25enne ha dominato il primo set, soffrendo però nel secondo parziale dove è andata sotto per 1 a 5.

Grande reazione della n.1 del mondo che recuperava i due break di svantaggio senza annullare palle set e poi prendeva le redini nel tiebreak conquistato set, partita e torneo per 7-6 (2).

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:30 (locale: 19:30)

(1) A. Barty vs (27) D. Collins



GS Australian Open A. Barty [1] A. Barty [1] 6 7 D. Collins [27] D. Collins [27] 3 6 Vincitore: A. Barty Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 5*-1 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 A. Barty 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 D. Collins 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Barty 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 D. Collins 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 A. Barty 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 3-5 D. Collins 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-5 → 2-5 A. Barty 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 D. Collins 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 A. Barty 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 D. Collins 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 A. Barty 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 D. Collins 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Barty 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 D. Collins 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 A. Barty 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 D. Collins 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 A. Barty 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Collins 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Barty 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 D. Collins 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Barty 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

10 Aces 13 Double faults 257 % 38/67 1st serve in 63 % 40/6482 % 31/38 Win 1st serve 63 % 25/4045 % 13/29 Win 2nd serve 50 % 12/2460 % 3/5 Break points won 50 % 2/483 % 5/6 Net points won 69 % 11/1639 % 25/64 Receiving points won 30 % 20/6730 Winners 172 Return winners 022 Unforced errors 223 Return unforced errors 771 Total points won 60185 kmh Fastest serve 178 kmh169 kmh 1st Serve Average163 kmh144 kmh 2nd serve average 130 kmh