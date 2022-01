Australian Open: Berrettini da outsider in quota, per i bookie il favorito al titolo rimane Medvedev

Sono rimasti in quattro, e solo uno alzerà al cielo di Melbourne il trofeo del vincitore. Gli Australian Open giungono alle semifinali dove l’Italia sarà rappresentata da Matteo Berrettini, unico azzurro rimasto dopo l’eliminazione di Jannik Sinner.

La sfida è però tutt’altro che semplice per il tennista romano, che nei pronostici vede davanti a sé tutti i tre avversari rimasti in tabellone. Secondo i betting analyst la vittoria dell’azzurro a Melbourne vale 7 volte la posta, il che lo classifica comunque come un concreto candidato alla vittoria. In pole c’è Daniil Medvedev a 1,85, mentre Rafael Nadal, avversario di Berrettini in semifinale, è offerto a 3,40. Dopo il netto successo su Sinner scende a 6 Stefanos Tsitsipas che incontrerà proprio il russo nell’altra semifinale.

Quote e scontri diretti

28.01., 04:30 SF Berrettini (7) – Nadal (6) 0-1 2.50 1.54

28.01., 09:30 SF Tsitsipas (4) – Medvedev (2) 2-6 2.93 1.42

Quote e scontri diretti

tomorrow, 09:30 SF Barty (1) – Keys 2-1 1.21 4.49

tomorrow, 11:00 SF Collins (27) – Swiatek (7) 0-1 2.25 1.66